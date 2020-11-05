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ANTALYA

Antalyalıları sokağa döken gürültü: Fayanslar patır patır döküldü, deprem sanıp kendilerini dışarı attılar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın ikinci katındaki dairede fayansların bir anda gürültüyle çökmesi apartman sakinlerini sokağa döktü. Evde eşiyle birlikte televizyon seyrettiği anda büyük korku yapaşan apartman sakini Mehmet Özçelik, “Bir anda koridordan güm diye bir ses geldi. Deprem olduğunu düşünerek eşimle birlikte sigortaları söküp dışarı çıktık” dedi. Mahalle muhtarı Tahsin Yılmaz, apartmanın arsasının eski bir dere yatağı olduğunu iddia ederek, “Dere yatağı doldurulmak suretiyle arsaya dönüştürüldü. Ayrıca inşaatta deniz kumu kullanıldı. 2 durum göz önünde bulundurulunca apartmanda en küçük bir sarsıntıda hasar oluşması çok normal” ifadelerini kullandı.


Haber Merkezi İHA
Fayanslar dökülünce apartman sakinleri korkuyla sokağa döküldü.
Fayanslar dökülünce apartman sakinleri korkuyla sokağa döküldü.


Olay, Manavgat ilçesi Aydınevler Mahallesi 5546 Sokak’ta 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Özçelik’e ait ikinci kattaki dairenin zemininde bulunan fayansların bir anda çökmesi sırasında çıkan ses, başta daire sahibi olmak üzere apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Korkuyla apartmanı boşaltan bina sakinleri itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekipleri binanın çevresine şerit çekip giriş çıkışları engellerken vatandaşlar da geceyi komşularının evinde geçirdi. Halen giriş çıkışa kapalı olan binanın durumu ile ilgili karar, Antalya’dan gelecek uzmanların incelemelerinin ardından verilecek.


"Deprem oldu zannettik"

Evde eşiyle birlikte televizyon seyrettiğini belirten Mehmet Özçelik, “Bir anda koridordan güm diye bir ses geldi. Dolap devrildiğini zannettik. Koridora çıktığımda ayağımı bastığım zeminin çöktüğünü, fayansların yerinden oynadığını gördüm. Deprem olduğunu düşünerek eşimle birlikte sigortaları söküp dışarı çıktım. Komşularımızı da uyardım ve dışarı çıkmalarını sağladım” dedi.


  • Apartman sakinlerinden Muzaffer Çınar ise olay sırasında maç seyrettiğini belirterek, “Maç sırasında üst kattan dolap devrilmesi gibi bir ses geldi. Kısa bir süre sonra da Mehmet hocam gelip dairesindeki durumu anlatınca hep birlikte dışarı çıktık” dedi.


Muhtardan şok iddia

Aydınevler Mahallesi Muhtarı Tahsin Yılmaz, apartmanın arsasının eski bir dere yatağı olduğunu iddia ederek, “Dere yatağı doldurulmak suretiyle arsaya dönüştürüldü. Ayrıca inşaatta deniz kumu kullanıldı. 2 durum göz önünde bulundurulunca apartmanda en küçük bir sarsıntıda hasar oluşması çok normal” dedi.


İtfaiye ekipleri giriş çıkışa izin vermedi

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye görevlileri söz konusu dairede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından itfaiye ve polis ekiplerince binaya girilmemesi için binanın girişine şerit çekildi. Binanın durumu ile ilgili karar, Antalya’dan gelecek uzmanların incelemelerinin ardından verilecek.
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