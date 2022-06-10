Antalya'nın Akseki ilçesinde kara yolundaki 140 kilometrelik demir bariyeri çaldığı belirlenen 10 zanlıdan dördü tutuklandı

Bariyerlerin çalınması üzerine çalışmalar başlatana ekipler, Akseki-İbradı kara yolu Emiraşıklar Mahallesi ile Akseki-Seydişehir kara yolu Yarpuz Mahallesi mevkisinde kiraladıkları araçla gece saatlerinde bariyer çalan M.K, H.K, M.U, V.Ş ve F.K'yi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda hırsızlık olayına karışan beş kişi daha gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.İ, F.K, B.K ve C. K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, V.Ş, M.U, M.Y, H.Ö, H.K. ve M.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Olay, geçtiğimiz Pazar günü Kemalpaşa Mahallesi Yalı Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü saat 13.00 sıralarında meydana geldi.
Cadde üzerinde hediyelik eşya satan bir iş yerine gelen hırsız, kapının önünde duran sırt çantalarını inceledi.
Daha sonra içeriye giren hırsız, içeride bulunan bere reyonuna yöneldi. Beğendiği bir bereyi yanında bulunan büyük bir poşete soktu.
Burada dikkat çekmeyen hırsız, daha sonra hedef büyülterek kapının önünde bulunan pahalı sırt çantalarına yöneldi.
İş yeri sahibinin diğer müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen kurnaz hırsız, kapıdan beğendiğini sırt çantasını alarak, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
Hırsızın güpegündüz hırsızlık yaparken ki rahat tavırları da dikkatlerden kaçmadı.
Sabah erken saatlerde mal sayımı yapınca 2 ürünün eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi Sinan Hacıhasanoğlu hemen güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Düzgün giyimli, yüzü maskeli ve dikkat çekmeyen hırsızın bere ve çanta çaldığını görünce neye uğradığını şaşıran Hacıhasanoğlu, “Dükkanımıza geçtiğimiz Pazar günü kamufle olmuş bir arkadaş geldi ama şüphelendim biraz büyük bir poşet kullanıyordu. Bizi oyaladıktan sonra içeriden bir bere çaldı, dışarıdan da bir tane çanta alıp, kaçtı. Zaten esnaf sıkıntıda, zor durumdayız ama bu profesyonel belli, geziyor burada. Ciddi bir zararımız var. Aldığı çanta da pahalı bir çanta. Sıkıntılı zamanlarda böyle şeyler can sıkıyor. Yani uğraşmak da istemiyoruz. Şimdi polise versek, git-gel, uğraş, zaman kaybı. İnsanların bence biraz daha sağduyulu olması gerekiyor. Biz de burada sonuçta sabahtan akşama kadar duruyoruz. Mücadele veriyoruz. Zaten ihtiyacı olsa, gelip istese biz kendimiz ona hediye ederiz. Daha kısa bir çözümle bize yardımcı olunmasını istiyoruz. Bir an önce de bulunmasını istiyoruz. Zararım yaklaşık 650 lira civarında” dedi.
Göz göre yaptığı hırsızlık hayrete düşürdü
Çanakkale'de, hediyelik eşya satan bir dükkana giren hırsız, önce içeride bir bere daha sonra da kapının önünde asılı olan çantalardan birini çalarak uzaklaştı. Hırsızın güpegündüz hırsızlık yaparken rahat tavırları ise güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.
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Hırsızlık olayı, Pamukkale'nin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'de yaşayan tekstil işçisi Levent Karademir, eşi ve 2 çocuğuyla Ramazan Bayramı'nda tatil için memleketleri Burdur'a gitti. <br><br>Tatilden 8 Mayıs'ta dönen Karademir ailesi, 2 katlı evlerinin pencere ve kapılarının zorlandığını, eve hırsız girdiğini fark edip, polise bildirdi.
Levent Karademir, polisle birlikte girdiği evde dolabın üzerinde \"Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin\" yazılı not kağıdını buldu. Evdeki eşyalarını kontrol eden Karademir, dizüstü bilgisayarı, iş kıyafetleri ve iç çamaşırları ile eşine ait kazakların çalındığını belirledi.
Polis, evde parmak izi araştırması yaptı. Karademir, alt katı kontrol ettiğinde ise hırsızın kendisine kıymalı yumurta yapıp, duş da aldığını tespit etti.
Evine giren hırsızdan şikayetçi olan Levent Karademir, \"Tam olarak hırsızın eve ne zaman girdiğini bilmiyoruz ancak bayram tatilinde girmiş olabileceğini düşünüyoruz. Tatil dönüşü, evin halini görünce şok olduk. Kapıları ve pençeleri kırmış, Biz de eve polisle birlikte girdik. Bir de utanmadan not bırakmış, ihtiyacı olanları aldığını yazmış.
Bilgisayar ve benim iş elbiselerimi sanki ihtiyacı gibi gösterip, çalmış. Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış. Eve girdiğimizde temiz olan tavada yumurta lekeleri vardı. Temiz olan banyoyu da kirli bırakmış. Yüzsüzlüğün bu kadarı diyorum. Kendi eviymiş gibi keyifle hırsızlık yapıp bir de not bırakmış\" diye konuştu.
Hırsızlık olayından sonra çocuklarının tedirgin olduğunu dile getiren Karademir, \"Daha önce evde tek başına kalabilen çocuklarım şimdi diğer odaya bile yalnız gidemez oldu. Psikolojileri bozuldu. Bari dizüstü bilgisayarımı geri getirsin çünkü içinde çocuklarımın, evliliğimizin 12 yıllık aile hatıralarımız vardı. Başka yerde yedekleri de yok. En çok hatıralarımızın çalınmasına üzülüyorum. Bilgisayarı geri getirirse şikayetimi geri alacağım\" dedi.
Böyle hırsızlık görülmedi: Ev sahipleri 'yüzsüzlüğün bu kadarı' diyerek isyan etti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili için memleketine giden Karademir ailesinin evine giren hırsızlık şüphelisi, "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" yazılı not bıraktı. Hırsızdan şikayetçi olan ev sahibi Levent Karademir (40), "Bilgisayar ve iş elbiselerimi ihtiyacı gibi gösterip, çalmış. Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış" dedi.