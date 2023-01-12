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ANTALYA

Antalya'nın batı kesimi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

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Haber Merkezi AA
Antalyanın batı kesimi için kuvvetli yağış uyarısı
Antalya'da metrekareye 145 kilo yağmur, hızı 122 kilometreye ulaşan fırtına etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya çevrelerinde halen devam eden kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren etkisini azaltacak.

Sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Antalya'nın batı kesimlerinde yerel kuvvetli, Finike, Kumluca, Kemer ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli olarak cuma günü akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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