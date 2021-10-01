Gündem Antalyaya gelen turist sayısı 7 milyonu aştı
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Antalya'ya gelen turist sayısı 7 milyonu aştı

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, ağırladığı yabancı turist sayısında 7 milyonu geçti.

Haber Merkezi AA
Antalyaya gelen turist sayısı 7 milyonu aştı
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Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, doğal tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Akdeniz'in cazibe merkezi olan ve ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, 2021 yılı turizm verilerinin yüz güldürmeye devam ettiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılı 3 milyon 500 bin turistle kapatan Antalya'da, aşılama çalışmaları ve tesislerdeki sıkı salgın tedbirlerinin meyvesini vermeye başladığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçen yıl Ocak-Eylül ayları arasında 2 milyon 572 bin 314 kişinin ziyaret ettiği Antalya'da bu yıl aynı dönemde 7 milyon 016 bin 276 kişi ziyaret etti. Bu yılın Ocak-Eylül ayı sonuna kadar olan süreçte, geçen yılın aynı dönemine göre yabancı turist sayısındaki artış oranı yüzde 173 olarak açıklandı. Yaz sezonunun devam ettiği eylül ayında da Antalya'yı ziyaret eden turist sayısında artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 2020 yılı Eylül ayında 1 milyon 017 bin 569 kişinin ziyaret ettiği Antalya’yı bu yıl aynı dönemde 1 milyon 732 bin 298 kişi ziyaret etti."

Açıklamada, 2021 yılında, ocak ayından bu yana Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler arasında ilk sırada, 2 milyon 698 bin 344 ile Rusya'nın yer aldığı, bu ülkeyi 1 milyon 108 bin 486 kişi ile Ukrayna, 884 bin 827 kişiyle Almanya'nın takip ettiği kaydedildi.

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Özbekistan'ın Buhara kentinde üniversiteden mezun olduktan sonra arkadaşıyla tatil için Antalya'ya gelen Safarova, hem doğası hem de insanlarının sıcak kanlı tavrı karşısında kente hayran kaldı.
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Ailesinin de onayıyla Antalya'da yeni bir hayata atılan Özbek Safarovo, Rusça, İngilizce, Türkçe, Arapça ve Farsça bildiği için turizm sektöründe çalışmaya başladı. Bazı firmaların satış-pazarlama bölümlerinde iş hayatını sürdüren, emlakçılık da yapan Safarova, Türk vatandaşlığına kabul edildi. Yaşadığı apartmanın bahçesinde ilgi duyduğu kümes hayvanlarını besleyen Safarova, daha sonra Serik ilçesinde şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta bir arazi satın alarak çiftlik kurdu.
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Aradığı huzuru ve mutluluğu burada bulan Safarova'nın hayatı 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesinden aldığı 30 bin lira hibe destekle değişti. Önce 450 tavuk alarak yumurta üretimine giren Safarova, buradan elde ettiği gelirle çiftliğini geliştirmeyi sürdürdü. Hibe destekle kurulan çiftlikte köpekleri ile tavşanlarını besleyen, Afrika tavuğu, kaz, ördek, bıldırcın ve keçi gibi hayvanlardan elde edilen doğal ürünlerin de satışını yapan Safarova, gösterilen ilgiden memnun.
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Araziyi aldığı ilk dönemlerde işe nasıl başlayacağını bilemediğini, annesinin izlediği bir televizyon programında Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'nden haberdar olduğunu kaydeden Safarova, bunun üzerine hemen başvuru yaptığını söyledi. Devletten aldığı hibeyle yumurta üretimine başladığını anlatan Safarova, Çiftliğin kuruluş aşamasında çok zorluk yaşadım ancak her zorlukta işlerim bir şekilde yoluna girdi. Sonunda yumurta üretimine başladım ve ilk yumurtaları pazarda satmaya çalıştım. Ancak, yabancı, genç, iyi giyimli bir kadının çiftlik kurup çiftçilik yapacağına, yumurta üretip satacağına inanmadılar. Dolayısıyla da pazarda yumurta satamadım. diye konuştu.
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Bu süreçte, bir arkadaşının önerisiyle Antalya'da yaşayan yerleşik Ruslara sosyal medya üzerinden yumurta satışına başladığını belirten Safarova, şöyle konuştu: Büyük bir ilgi gördüm. Günlük taze yumurta götürmeye başladım. Kimi zaman borçlu olduğum kişilere borcumu yumurtayla ödedim. Müşterim çoğalmaya başlayınca tavuk eti, kaz, ördek, bıldırcın sormaya başladılar. Bunun üzerine Afrika yaban tavuğu üretmeye başladım. Yumurtasını buldum, civciv çıkarttım. Artık çiftliğimde tavuk, kaz, ördek, keçi, tavşan üretiyorum. İsteyen herkese bunların ürünlerinden ya da kendi seçtiği hayvanı kesip hazırlayıp etini satabiliyorum.
Devlet desteği ile işini büyüttü siparişlere yetişemiyor: İlk başta kimseyi inandıramadım
Antalya'da yaşayan Özbek asıllı Şehnaz Safarova'nın, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi'nden 5 yıl önce aldığı 30 bin lira hibeyle kurduğu çiftliğinde üretilen organik ürünler satışa sunuluyor.


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