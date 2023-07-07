Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya ve Trabzon havalimanlarının Kurban Bayramı’nda tüm zamanların rekorlarını kırdığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Bu bayram rekorların kırıldığı bayram oldu. Yapılan hizmetlerin karşılığını alıyoruz. Yatırım ve hizmetlerimizi daha da arttırarak devam edeceğiz” dedi.