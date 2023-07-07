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Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu aştı

Dünyanın önemli turizm bölgelerinden Antalya, milyonlarca turisti ağırlıyor. Temmuz ayının ilk 6 gününde sadece hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu aştı.

14:08 . 7/07/2023 Cuma
AA
Turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 27 arttı.

Turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 27 arttı.

Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 6 milyon 14 bin 412 oldu.


Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, turizm kenti Antalya'nın dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlere ev sahipliği yaptığını aktardı.


'Geçen yıla oranla yüzde 27 arttı'

Kentin Akdeniz çanağının gözde turizm merkezi olduğunu belirten Yazıcı, paylaşımında
"Ülkemizin göz bebeği, turizmin başkenti Antalya'mıza 6 Temmuz itibarıyla sadece hava yoluyla dış hatlardan gelen turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 27 artarak 6 milyon 14 bin 412 oldu."
ifadelerine yer verdi.



#antalya
#hava yolu
#turist sayısı
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