Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Antalyaya mevsimin ilk karı yağdı Sürücüler zor anlar yaşadı
ANTALYA

Antalya'ya mevsimin ilk karı yağdı! 5 günlük Antalya hava durumu

Antalya'ya mevsimin ilk karı yağdı: Sürücüler zor anlar yaşadı

Antalya'ya mevsimin ilk karı, dün gece Akseki ilçesindeki Alacabel mevkisine yağdı. Kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.

Haber Merkezi DHA
Kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kasım ayının ilk günleri, kent merkezinde ara ara yağışlı olmasına rağmen, çoğunlukla güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde sıcakla geçiren Antalya'ya, mevsimin ilk karı yağdı.

Antalya'nın Akseki ilçesindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkisine ilk kar dün gece yağdı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerindeki Alacabel'e düşen ilk kar, yoldan geçen araç sürücülerinin cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Antalya'ya yılın ilk karı, dün gece Akseki ilçesindeki Alacabel mevkiine yağdı
OYNAT 00:30
Antalya'ya yılın ilk karı, dün gece Akseki ilçesindeki Alacabel mevkiine yağdı
Kasım ayının ilk günleri kent merkezinde ara ara yağışlı olmasına rağmen çoğunlukla güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde sıcakla geçiren Antalya'ya yılın ilk karı, Akseki ilçesindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkiine ilk kar dün gece yağdı.


Kar görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görürken, Karayolları ekipleri bölgede ulaşımın aksamaması için tedbirler aldı.

5 günlük Antalya hava durumu için tıklayınız

Abone Ol Google News
Her birine10ar milyon TLlik ceza

Her birine
10'ar milyon TL'lik ceza

​TikTok'un 126 şehirde ofisi var Türkiye'de yok.
Denize gömülen servet

Denize gömülen servet

İzmir depreminin ardından deniz altındaki enkaz kaldırılıyor.
Ruhani danışmanı Trumpın kazanması için ayin düzenledi

​Kayseri OSB Başkanı Nursaçan'dan önemli açıklama.

Öldürecek olsam<br>borçlularımı öldürürdüm

Öldürecek olsam
borçlularımı öldürürdüm

​12 kişiyi öldüren seri katil ağlayarak kendini savundu.

Elif ve Ayda'nın sağlık durumu iyi

Elif ve Ayda'nın sağlık durumu iyi

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son gelişmeleri paylaştı.
"Twitter ordusu" iş başında!

"Twitter ordusu" iş başında!

​Sansüre tepkiler büyüyor...

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depremiyle ilgili açıklama yapıyor.
Hazırlıklara hız verdi

Hazırlıklara hız verdi

Yeni dönemin tanıtımı için kendi web sitesini açtı.
19 yıl önceki<br>cinayet çözüldü

19 yıl önceki
cinayet çözüldü

Boğazını ve sağ bileğini kopma noktasına gelinceye kadar kestiler.

ABD'liler sokağa indi

ABD'liler sokağa indi

​Seçimlerdeki belirsizlik protesto ediliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.