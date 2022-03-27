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ANTALYA

Antalya'ya sığınan Rus ve Ukraynalı çift barış mesajı verdi

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Moldova, Romanya ve Bulgaristan üzerinden kara yolu ile Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalı çift, bir an önce barışın sağlanmasını istiyor.

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Haber Merkezi AA
Antalyaya sığınan Rus ve Ukraynalı dansçı çift barış mesajı verdi
Antalya'ya sığınan Rus ve Ukraynalı çift barış mesajı verdi.

Rus Alexander Balakhonov (34), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Ukraynalı eşi Iryna Balakhonova (37), tarih öğretmeni kayınvalidesi Galyna Dzıuba ve iki çocuğunu da yanına alarak Moldova, Romanya ve Bulgaristan üzerinden kara yolu ile Türkiye'ye giriş yaptı.

Balakhonov ailesi, 2 bin 300 kilometrelik altı gün süren zorlu yolculuğun ardından Antalya'ya geldi.

Alexander Balakhonov, eşiyle Antalya'da tanıştıklarını söyledi.

Mustafa Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini yaptığı Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nda 2014'te eşiyle sahneye çıktıklarını anlatan Balakhonov, savaştan kaçarken ilk akıllarına gelen yerin Antalya olduğunu ifade etti.

Bir an önce savaşın bitmesini istediklerini dile getiren Balakhonov, ailesiyle yaşadığı Ukrayna'ya geri dönecekleri günü beklediklerini kaydetti.

Olexander ve Iryna adında iki çocukları olduğunu belirten Balakhonov, "Yaşamımıza Mıkolayiv şehrinde huzur içinde devam ediyorduk. 24 Şubat sabahı Rusya'nın saldırısı sonrası yaşadığımız korku ile sığınağa yerleştik. 3 gün sığınakta kaldıktan sonra Antalya'ya gelmeye karar verdik." dedi.

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'ndaki ekip arkadaşları ile telefon aracılığıyla bağlantı kurduğunu aktaran Balakhonov, şöyle konuştu:

"Kendimize ait otomobille Moldova, Romanya ve Bulgaristan üzerinden kara yolu ile 6 günde 2 bin 300 kilometre yol geldik. Bomba sesleri ve bombalardan kaynaklanan şiddetli sarsıntıyla uyanıyorduk. Çok korktuk. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Bu çok kötü bir duygu. Evimizin yakınına bombalar düştü. Eşim Ukraynalı ben ise Rus'um bir an önce savaşın bitmesini ve barış sağlanmasını istiyorum."

"Kabusu yaşadık, üzerimize bomba yağıyordu"

Iryna Balakhonova ise ülkelerindeki savaştan canlarını zor kurtardıklarını dile getirdi.

Tanıdığı birçok kişinin savaşta hayatını kaybettiğini ifade eden Balakhonova, "Ukrayna'da tam bir kabus yaşadık. Üzerimize bombalar yağıyordu. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Biz kaçtık kurtulduk ama kurtulamayan insanlar var. Biz ayrıldıktan sonra evimizin yakınında bulunan okul, alışveriş merkezleri bombaların etkisi ile yıkılmış." diye konuştu.

Rus eşiyle sanatçı olduklarını vurgulayan ve Türkçe barış mesajı da veren Balakhonova, "Biz savaş istemiyoruz. Biz barış istiyoruz. Bir an önce savaş sona ersin. Sanat barış içindir. Kader bizi ilk tanıştığımız yere geri getirdi. Aklımız ülkemizde ve oradaki akrabalarımızda." ifadelerini kullandı.

"Kitaplardan okuduğumuz savaşı yaşadık"

Iryna Balakhonova'nın annesi Galyna Dzıuba ise tarih kitaplarından okuduğu savaşı yaşamanın üzüntüsü içinde olduklarını dile getirdi.

Tarih öğretmeni olan Galyna Dzıuba, şöyle konuştu:

"Bu zamana kadar savaşı kitaplardan biliyordum. Gerçek hayatta savaşın ne olduğunu şimdi öğrendim. Savaşın eline bir çantanı alıp, üzerindeki giysilerinle birlikte her şeyini geride bırakıp oradan kaçmak olduğunu, sığınakta nasıl vakit geçirildiğini, 6 gün boyunca nasıl yorucu yolculuk yapılabileceğini anladım. Güvenli olarak bildiğimiz Türkiye'ye geldik. Şu anda Ukrayna'nın ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorum. Çocuklar bize 'Bu uçaklar uçuyor mu yoksa bomba mı atıyorlar?' diye soruyorlar. Çocuklar savaşın ortasında oynuyorlar. Çocuklar artık bombanın ne olduğunu, insanların öldüğünü biliyorlar."

"Sanat barış için var"

Aileye kapılarını açan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan da bir dönem ekiplerinde yer alan dansçı çift ve ailesine sahip çıktıklarını söyledi.

Erdoğan, "Savaş, devletler ve politikacılar arasında olur ve acısını halklar çeker. Sanat buradaki en güçlü barikat ve en güçlü ahlaki dayanışmadır. Topluluğumuzda Rus ve Ukraynalı dansçılarımız yıllarca omuz omuza dans ettiler ve etmeye devam edecekler. Bu iki akraba halkın iradesinin bu savaşı bitireceğini umut ediyoruz. Ukrayna'da yaşanan insanlık dramının bir an önce son bulması dileklerimizi tekrar ediyor ve sanat barış için vardır diyoruz." ifadelerini kullandı.

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Antalya'da savaş fırsatçılığı: Üç bin liralık kira sekiz bin liraya çıktı
FOTOĞRAF 14
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Turizm kenti Antalya'da 29 bin Rus, 9 bin civarı da Ukraynalı yaşıyor. Her yıl milyonlarcası ise tatil için yine Antalya'yı tercih ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana iki ülkeden kente gelişlerin amacı değişti.
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Özellikle Ukraynalılar daha güvenli buldukları Türkiye'ye ve sıklıkla tatil için geldikleri Antalya'yı yerleşmek için tercih ediyor.
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Aileleriyle birlikte gelen Ukraynalıların bir kısmı yakınlarının yanına yerleşirken, geliri yüksek olanlar ise gayrimenkul satın alma ya da kiralamayı tercih ediyor.
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Bu durum Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine de yansıdı. Antalya'da şubat ayında 4 bin 727 konut satışı gerçekleşirken, 1099 konutun yabancılar tarafından satın alındığı açıklandı.
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Antalya'da şubatta konut satışları bir önceki şubat ayına göre yüzde 27,68 artarak 4 bin 727 ile Türkiye ortalamasının yaklaşık 7 puan üzerinde gerçekleşti. İstanbul'dan sonra yabancıların konut alımı için tercih ettiği ikinci il olan Antalya, yüzde 106.2'lik artış yakaladı.
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Kentte yerleşik Rus ve Ukraynalıların çoğunlukta olduğu Konyaaltı ilçesi Hurma ve Arapsuyu bölgelerindeki dairelerin camlarına asılan satılık ya da kiralık ilanlarının sayısının arttığı dikkati çekti. Bu bölgeye alternatif Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde de Rus ve Ukraynalılar daire kiralamak için emlakçılarla görüşüyor.
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<br>Daireyi kiralayan Ukraynalı ya da Rusların kimliklerini gizli tutup komşularıyla görüşmek istemedikleri de öğrenildi.
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Kentte daire ya da müstakil ev kiralayan Rus ya da Ukraynalılar kirayı 1 yıllık peşin ödediği için gayrimenkul sahipleri de ilk sırada onları tercih ediyor.
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Normal şartlarda ev kiralarının 3 bin - 3 bin 500 lira olduğu bölgelerde rakam 7-8 bin liraya çıkarken yerlilere bazı ev sahiplerinin ev vermediği ortaya çıktı. Ayrıca bazı ev sahipleri, savaştan önce satmayı düşündüğü dairelerini ilginin yoğun olması nedeniyle yüksek bedelden kiraya vermeyi tercih ediyor.
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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Emlak Komitesi Başkan Yardımcısı Cenk Altun, emlak sektöründe pandemi öncesi ve sonrasının getirdiği rüzgarın şimdilerde savaşla devam ettiğini söyledi. Emlak piyasasının hareketlendiğini anlatan Altun, “Savaşla birlikte fiyatlar üzerine koyarak devam ediyor. Ukrayna ve Rusya'dan çok fazla talep var. Bu da emlak fiyatlarının ve kira bedellerinin artışına sebep oluyor. Yerli vatandaş adına üzücü bir durum.<br><br>Bugün giriş kat bir daireyi 3 bin 500 liraya kiraya vermek istedi mülk sahibi. 'Neden bu kadar yüksek fiyat' diye sorduğumda ise 'Bu fiyatı veren Rus ve Ukraynalılar var' dedi.<br><br>Lüks semtlerde 90 metrekare daire 1.5 milyon liraya satılırken şimdilerde 3.5- 4 milyon isteniyor\" dedi. Yabancıların ilgisinin fiyatları artırdığını belirten Altun, mevcut kiracıların ise ev sahipleri tarafından çıkarılarak, evlerin yabancılara verildiğini sözlerine ekledi.
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Konyaaltı ilçesinde gayrimenkul yatırım uzmanı olarak hizmet veren Serkan Senekçi, 7 yıldır sektör içerisinde olduğunu söyledi. Savaş döneminde çok farklılıklarla karşılaştıklarını belirten Senekçi, “Savaş öncesinde de Rus ve Ukraynalıların talepleri vardı. Ancak şu anda ev almak ya da kiralamak için 3-4 katı ilgi arttı. <br><br>Önceleri günde 2-3 yabancı arardı. Şimdilerde ise 8-10'a çıktı. Arayanlar ilk önce kiralamak istiyor. Çoğunluk bu yönde. Kira fiyatları da 3 katına çıktı.<br><br>3 bin liraya verdiğimiz 1+1 evler şu anda 7-8 bin lira\" dedi. Senekçi, yabancıların 1 yıllık kira bedelini de peşin verdiğini söyledi.
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Lara bölgesinde emlak danışmanlığı yapan Serkan Şahin de inşaat maliyetlerinin artması nedeniyle yeni dairelerin kısa vadede inşa edilemediğini, bunun arz- talep dengesine yansıdığını söyledi. Yabancıların da Antalya'ya ilgi göstermesinin ardından hem kira hem satın alma bedellerinde artış yaşandığını belirten Şahin, “Ukrayna'dan gelen göç, kira ve satış bedellerini yüzde 30 artırdı. 7 bin liraya kiraya verdiğimiz daire şu anda 10 bin lira oldu. Hem de 1 yıllık kira bedeli peşin olmak şartıyla. Bu da mülk sahiplerinin iştahını kabartıyor. Yerli vatandaşa ev bulmakta zorlanıyoruz\" dedi.
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Ukraynalı ve Rusların çoğunluğunun, 1 yıl sonra ülkelerine dönmeyi planladığı için ağırlıklı kiralamayı tercih ettiğini anlatan Şahin, “300 Ukraynalı tatilci grubu savaş öncesinde kente gelmiş. Savaş çıkınca ülkelerine dönemediler. Ev kiralamak istediler. Maddi sıkıntıları vardı. 8 kişi 1+1 direyi kiralamak istedi. Bu mümkün değildi. Böyle olaylarla da karşılaşıyoruz\" diye konuştu.
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Kentte konaklama sektöründe hizmet veren Muhammet İnci de rezervasyonların ağırlıklı Rus ve Ukraynalılardan oluştuğunu söyledi. Antalya'ya gelmeye çalışanların da sürekli kendilerini aradığını belirten İnci, \"Fiyatlar uygun olduğu için genelde apart otelleri tercih ediyorlar. Bizde yer olmadığı için yakınlarda kiralık ev bulup bulamayacaklarını soruyorlar\" dedi.
Antalya'da savaş fırsatçılığı: Üç bin liralık kira sekiz bin liraya çıktı
Savaştan kaçan Ukraynalı ve Ruslar, Antalya'daki gayrimenkulleri tercih ediyor. İlgi yoğun olunca kira bedelleri 3 katına çıktı. Ev sahipleri ise 1 yıllık kira bedelini peşin ödeyen Rus ve Ukraynalıları tercih eder oldu. Normal şartlarda ev kiralarının 3 bin - 3 bin 500 lira olduğu bölgelerde rakam 7-8 bin liraya çıkarken yerlilere bazı ev sahiplerinin ev vermediği ortaya çıktı.
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