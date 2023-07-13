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Antalya'ya tatile gelen Rus turist İslami mimariyle inşa edilen otelde içkili restoran olmasına tepki gösterdi

Antalya'ya tatile gelen bir Rus turist, kaldığı otelin İslami yapılardan esinlenilerek inşa edilen bölümlerinin bar ve içkili restoran olarak kullanılmasına tepki gösterdi. Gördüğü manzarayı videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaşan turist, "Ben Türkiye'deyim. Belki de ben bir şeyleri anlayamıyorum ama öylesine dolaşırken böylesine güzel mimarisi olan bir yere denk geldim. Çok güzel bir yer ama şoktayım. İçeriye girince oranın bar olduğunu anladım" dedi.

14:55 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Antalya'da İslami mimariyle inşa edilen otelde içkili mekan gören Rus turist tepki gösterdi.

Antalya'da İslami mimariyle inşa edilen otelde içkili mekan gören Rus turist tepki gösterdi.

Dünyanın önemli turizm bölgelerinden Antalya, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Kente tatile giden yabancı turistlerin büyük bir bölümünü Rus vatandaşları oluşturuyor.

İslami motiflerle inşa edilen otelde alkol servisi

Antalya'da bulunan alkollü bir otelde, İslami yapılardan esinlenilerek inşa edilen mekanların, bar ve içkili restoran olarak kullanılması Rus bir turistin dikkatini çekti.




Rus turistten tepki: Çok güzel bir yer ama şoktayım

Sosyal medya hesabından otelin görüntülerini paylaşan turist, İslami motiflerin bulunduğu bölümlerin alkollü mekanlara ayrılmasına tepki gösterdi.

Rust turist, paylaşımında şunları söyledi:

"Ben Türkiye'deyim. Belki de ben bir şeyleri anlayamıyorum ama öylesine dolaşırken böylesine güzel mimarisi olan bir yere denk geldim. Çok güzel bir yer ama şoktayım. İçeriye girince oranın bar olduğunu anladım"

#Antalya
#otel
#Rus turist
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