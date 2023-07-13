Antalya'ya tatile gelen Rus turist İslami mimariyle inşa edilen otelde içkili restoran olmasına tepki gösterdi

Antalya'da İslami mimariyle inşa edilen otelde içkili mekan gören Rus turist tepki gösterdi.
Dünyanın önemli turizm bölgelerinden Antalya, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Kente tatile giden yabancı turistlerin büyük bir bölümünü Rus vatandaşları oluşturuyor.
İslami motiflerle inşa edilen otelde alkol servisi
Antalya'da bulunan alkollü bir otelde, İslami yapılardan esinlenilerek inşa edilen mekanların, bar ve içkili restoran olarak kullanılması Rus bir turistin dikkatini çekti.
Rus turistten tepki: Çok güzel bir yer ama şoktayım
Sosyal medya hesabından otelin görüntülerini paylaşan turist, İslami motiflerin bulunduğu bölümlerin alkollü mekanlara ayrılmasına tepki gösterdi.
Rust turist, paylaşımında şunları söyledi: