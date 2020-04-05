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Antalya'yı Konya'ya bağlayan alternatif yayla yolu kayalarla kapatıldı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan alternatif yayla yolu kayalarla kapatıldı

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç giriş ve çıkışlarının yasaklanmasının ardından kenti Konya'ya bağlayan Akseki ilçesindeki alternatif yayla yoluna geçişin engellenmesi için kayalar konuldu.

Haber Merkezi AA
İş makinesi yardımıyla kaya parçaları dökülerek geçici olarak kapatıldı.
İş makinesi yardımıyla kaya parçaları dökülerek geçici olarak kapatıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından Akseki ilçesinde kentin Konya ile bağlantısını sağlayan alternatif yayla yollarında da tedbirler alındı.

Süleymaniye Mahallesi'nden başlayan ve 12 mahalleden geçtikten sonra Konya'nın Seydişehir ilçesine ulaşan yayla yolu, Akseki Belediyesi ekiplerince iş makinesi yardımıyla kaya parçaları dökülerek geçici olarak kapatıldı.

Giriş çıkışın yasak olduğu 31 şehre zorunlu olarak dahil olan 5 il: Oralara da kimse giriş çıkış yapamayacak
FOTOĞRAF 37
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Türkiye'de 30 büyükşehire ve Zongüldak iline giriş çıkış yasağı getirildi.
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Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tadbirler genişletildi. Alınan yeni kararları kamuoyuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.
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Koronavirüsün bulaşma hızı ivme kazanınca tedbirler genişledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehir ile akciğer hastalıklarının yoğun olarak görüldüğü Zonguldak’a giriş-çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.
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31 şehrin dışında zorunlu olarak 5 il daha listeye kendiliğinden eklendi. Bu iller ise büyükşehirlerin çevrelediği 5 il. Yalova, Karaman, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman olarak kayıtlara geçti.
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İşte Türkiye'de giriş çıkışın yasak olduğu iller:
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Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
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Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
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Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
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Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
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Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
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Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
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Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
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Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
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Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
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Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
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Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
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İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
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Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
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Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
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Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
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Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
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Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
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Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
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Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
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Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
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Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
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Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
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Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
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Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
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Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
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Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
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Van - Van Büyükşehir Belediyesi
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Zonguldak
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Giriş çıkışın yasak olduğu 31 şehre zorunlu olarak dahil olan 5 il: Oralara da kimse giriş çıkış yapamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışların yasaklandığını açıkladı. Ancak 5 il daha var ki, bu yasak kapsamında olmamalarına rağmen zorunlu olarak dahil oldu. O 5 il ise, yasak kapsamında bulunan büyükşehirlerin çevrelediği Yalova, Karaman, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman olarak kayıtlara geçti.


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