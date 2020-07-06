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Gündem Antalyayı nem bulutları kapladı Sıcak havadan bunalanlar ise sahillere akın etti
ANTALYA

Antalya haberleri: Antalya'yı nem bulutları kapladı: Sıcak havadan bunalanlar ise sahillere akın etti

Antalya'yı nem bulutları kapladı: Sıcak havadan bunalanlar ise sahillere akın etti

Antalya'da sabah saatlerinde yüzde 95'e ulaşan nem oranı nedeniyle kenti nem bulutları kapladı. Bulutlar nedeniyle falezler ve Beydağları gözden kayboldu. Sıcak havadan bunalanlar ise sahillere akın etti. Kimi vatandaşlar ise yakıcı güneşe aldırış etmeden güneşlendi.

Haber Merkezi DHA
Antalya'yı nem bulutları kapladı.
Antalya'yı nem bulutları kapladı.

Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Antalya'da, sabah saatlerinde nem oranı ise yüzde 95 seviyelerine ulaştı. Güneşin tepede olduğu öğle saatlerinde nem oranı yüzde 80, hissedilen hava sıcaklığı ise 38 derece ölçüldü. Nem bulutları nedeniyle Beydağları ve falezler gözden kayboldu. Kenti yukarıdan gören Kepez ilçesinden şehre bakıldığında binalar ve denizi görmek zorlaştı.

Antalyalılar dikkat: Pazar günü 'rekor sıcaklık' bekleniyor
GÜNDEM
Antalyalılar dikkat: Pazar günü 'rekor sıcaklık' bekleniyor

Kimi vatandaşlar ise yakıcı güneşe aldırış etmeden güneşlendi.

Sıcak havadan bunalanlar ise sahillere akın etti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen vatandaşlar, sıcaklığı 30 derece olan denizde serinlemeye çalışırken, kimi vatandaşlar ise yakıcı güneşe aldırış etmeden güneşlendi. Güneşten kaçmak isteyen bazı kişiler ise ağaç gölgelerinde uyuyarak serinlemeye çalıştı. Sıcak havayı fırsat bilen çocuklar Konyaaltı Sahili'nde yer alan 6 metre yükseklikteki kayalıklardan suya atladı.

Antalya'da sahillerde yoğunluk
GÜNDEM
Antalya'da sahillerde yoğunluk

Kimi vatandaşlar ise yakıcı güneşe aldırış etmeden güneşlendi.

Arkadaşlarıyla birlikte sahile gelen Sıla Keklikçi, “Hava çok sıcak, bu yüzden serinlemek için sürekli denize geliyoruz. Nem de çok yüksek, bunalıyoruz" dedi. İstanbul'dan Antalya'ya tatile geldiğini söyleyen Kübra Alnak, “Antalya'da gece bile hava sıcak, uyuyamıyorum. Nem de çok yüksek ve boğucu. Bu kadar neme alışık değilim. Serinlemek için bu saatlerde denize geliyorum" diye konuştu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte etkisini gösteren yüksek nemin perşembe gününe kadar etkili olacağı, cuma gününden itibaren düşeceği ancak hava sıcaklığının artacağı belirtildi.

Kimi vatandaşlar ise yakıcı güneşe aldırış etmeden güneşlendi.

BAŞINA HAVLU KOYDU

Nemden ve sıcaktan bunalan Hakan Saltuk ise suyla ıslattığı el havlusunu başının üzerine koyarak yürüdü. Hakan Saltuk, "Hava çok sıcak ben de bir şekilde dengelemeye çalışıyorum. Bugün nem de çok fazla, başıma el havlusu koydum. Üzerini suyla ıslatıyorum. Bu şehirde sıcağa alıştık ama asıl sorun nem. Elimizde sürekli suyla geziyoruz" dedi.

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