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EĞİTİM

AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor: Son gün ne zaman?

Açıköğretim fakültelerinin kayıt yenileme döneminde sona gelindi. AÖF kayıt yenileme işlemleri bugün (15 Ekim) bitiyor. AÖF kayıt yenileme işlemlerini tamamlamayan adaylar, yarın saat 23.00'a kadar işlemler tamamlayabilecek. İşte AÖF kayıt yenileme son tarihi ve yapılacak işlemler..

Haber Merkezi Yeni Şafak
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İkinci bir üniversite okuyan ya da üniversite eğitimini açıköğretim fakültesinden sürdürecek olan öğrenciler 2020-2021 güz dönemi kayıt yenileme işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

AÖF kayıt yenileme işlemleri bugün saat 23.00'da sona erecek.

Mazeretli kayıt işlemlerinde son gün ise 16 Ekim olarak açıklandı.

4 aşamadan oluşan AÖF kayıt yenileme işlemleriyle ilgili tüm detaylar kılavuzda da yayımlandı.

İşte AÖF kayıt yenileme hakkındaki bilgiler…

AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor: Son gün ne zaman?
GÜNDEM
AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor: Son gün ne zaman?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

DERS SEÇİMİ (EKLE/SİL)

Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:

1- Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresiyle girmeniz gerekecektir.

2- İkinci aşamada ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.

3- Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir.

Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçiminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.

KAYIT YENİLEME İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER

Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.

  • Ödeme Yöntemleri
  • Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:
  • – Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
  • – (Ders seçiminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)
  • – İnternet Bankacılığı ile Ödeme
  • – ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
  • – Mobil Bankacılık ile Ödeme

Kayıt yenilemenin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59'a kadar ödeme yapılabilecektir. Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır.

GÜZ DÖNEMİ ARA SINAVLARI HAKKINDA DUYURU

Anadolu Üniversitesi Senatosunun 06/10/2020 tarih ve 16 sayılı kararı gereği 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.

Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacaktır.

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