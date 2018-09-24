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​AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2018 AÖF harç ücretleri hangi bankaya yatırılıyor?

AÖF kayıt yenileme başladı

AÖF kayıt yenileme işlemleri bugün başladı. 2018-2019 eğitim öğretim dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim'de mesai saati bitiminde sona erecek. Haberimizde AÖF kayıt yenileme ve harç paralarının hangi bankaya yatırılacağına ilişkin detayları bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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AÖF 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün başladı. Kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim 2018 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt yenileme işlemleri;

  • Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayıp, 5 Ekim 2018 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Güz Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

  • Ders seçimi (ekle-sil) işlemi http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün değildir.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

AÖF harç ücretleri hangi bankaya yatırılıyor?

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 05 Ekim 2018 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:30'a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payıödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

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05 Ekim 2018 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

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