AÖF soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

Bugün başlayan Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) final sınavları yarın da devam edecek. 13 Ocak oturumları ardından gözler sorular ve cevaplara çevrildi. AÖF sınavlarına giren öğrenciler sınav sorularının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.
AÖF sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?
AÖF soru ve cevapları henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor.
AÖF çıkmış sorular için tıklayınız
AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Anadolu Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Adaylar fotoğraflı giriş belgesini http://aof.anadolu.edu.tr adresinden "Öğrenci Girişi" bağlantısından TCKN ve şifreleri ile oturum açarak vaya AÖF Bürolarından alabilirler" denildi.
AÖF sınav geçme notları
- 84 – 100 AA 4,00 Geçti
- 77 – 83 AB 3,70 Geçti
- 71 – 76 BA 3,30 Geçti
- 66 – 70 BB 3,00 Geçti
- 61 – 65 BC 2,70 Geçti
- 56 – 60 CB 2,30 Geçti
- 50 – 55 CC 2,00 Geçti
- 46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
- 40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
- 33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
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