AÖF soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

AÖF sınavları yarın da devam edecek.

Bugün başlayan Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) final sınavları yarın da devam edecek. 13 Ocak oturumları ardından gözler sorular ve cevaplara çevrildi. AÖF sınavlarına giren öğrenciler sınav sorularının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

AÖF sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

AÖF soru ve cevapları henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor.

AÖF çıkmış sorular için tıklayınız

AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Anadolu Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Adaylar fotoğraflı giriş belgesini http://aof.anadolu.edu.tr adresinden "Öğrenci Girişi" bağlantısından TCKN ve şifreleri ile oturum açarak vaya AÖF Bürolarından alabilirler" denildi.

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AÖF sınav geçme notları

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti