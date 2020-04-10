Gündem Apartmanda kimyasal madde paniğine neden olmuştu Büyü için domuz yağı sürmüş
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Apartmanda kimyasal madde paniğine neden olmuştu: 'Büyü' için domuz yağı sürmüş

Kayseri'de, Kezban M. isimli kadının 12 katlı apartmanın girişindeki zil ve asansör tuşlarına bir madde sürerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler büyük panik yaratmıştı. Polisin her yerde aradığı şüpheli gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Kezban M.'nin binaya bulaştırdığı kimyasalın domuz yağı olduğu, apartmanda oturan eşinin sevgilisini kocasından uzaklaştırmak için domuz yağı büyüsü yaptırdığı iddia etti.

Haber Merkezi DHA
Kadının asansörün tuşlarına bir madde sürmesi koronavirüs şüphesi nedeniyle paniğe neden olmuştu.
Kadının asansörün tuşlarına bir madde sürmesi koronavirüs şüphesi nedeniyle paniğe neden olmuştu.

Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 12 katlı apartmanda görevli Baki Türkoğlu, önceki gün market dönüşünde bina girişindeki halı ile zil tuşları, asansör tuşları ve bina içindeki tutma yerlerine yağ benzeri bir madde sürüldüğünü fark etti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Türkoğlu, maskeli bir kadının binaya girip, elindeki poşette bulunan maddeyi söz konusu yerlere bulaştırıp, daha sonra apartmandan ayrıldığını gördü. Türkoğlu'nun haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri, maddeden numune aldı. 52 ailenin yaşadığı apartman, daha sonra koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte edilerek temizlendi.

Apartmanda panik: Elindeki kimyasal maddeyi her yere sürdü
GÜNDEM
Apartmanda panik: Elindeki kimyasal maddeyi her yere sürdü

Adliyeye sevk edildi

Polis, apartmanda koronavirüs paniğine neden olan maddenin sırrını çözdü. Polisin yaptığı incelemede, güvenlik kamerasına yansıyan kadının Kezban M. olduğu belirlendi. Şüpheli kadın, dün akşam saatlerinde evinde gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Geceyi karakolda geçiren Kezban M, işlemlerinin tamamlanması ardından sabah Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusunu yanıtlamayan Kezban M, 'mala zarar vermek' suçundan adliyeye sevk edildi.

İfadesi şoke etti

Kezban M.'nin binaya bulaştırdığı maddenin domuz yağı olduğu tespit edildi. Kezban M.'nin, kocası ile ilişki yaşadığını iddia ettiği kadının domuz yağı sürdüğü binada yaşadığı, kadını kocasından uzaklaştırmak için domuz yağı büyüsü yaptırdığı iddia edildi.

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