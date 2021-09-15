Gündem Apartmandan kötü kokular gelince komşular polisi aradı Ekipler içeri girince şoke oldu
BOLU

Apartmandan kötü kokular gelince komşular polisi aradı: Ekipler içeri girince şoke oldu

Bolu’da geçtiğimiz ay kötü koku şikayeti üzerine gelen polislere kapıyı açmayan kadının evine savcılık izniyle giren ekipler, evden 50 adet kedi çıkardı. Kötü şartlarda bakılan kediler, tedavileri için hayvan hastanesine götürüldü.

Haber Merkezi İHA
Apartmandan kötü kokular gelince komşular polisi aradı: Ekipler içeri girince şoke oldu
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 Sağlık, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Borazanlar Mahallesi Şemsi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 3’üncü katında çok sayıda kediyle yaşayan Sevim Kuşçu’nun evinden kötü kokular gelmesi ve kapıyı açmaması üzerine geçtiğimiz ay komşuları hayatından endişe ederek durumu 112 Acil Yardım hattına bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 Sağlık, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kuşçu’nun evinden çıkan kötü kokuların apartmana yayılması sebebiyle zor anlar yaşayan apartman sakinleri ile ekipler yaşlı kadının yaşadığı eve gitti.


Şikayet üzerine gelen polislere kapıyı açmadı

Hayatından endişe edilen Kuşçu ile irtibat kurmayı başaran ekipler kokudan dolayı apartmanda yaşayanların şikayetçi olduğunu belirterek kadından kapıyı açmasını istedi. Veteriner İşleri Müdürü, polis ve sağlık ekiplerinin dakikalar süren ikna çabalarına rağmen Kuşçu evin kapısını açmadı. Kuşçu’yu kapıyı açmakta ikna edemeyen ekipler, savcılıktan Kuşçu’nun evine giriş izni alınarak girilmesi için olay yerinden ayrıldı.

Bir ay sonra girilen evden 50 kedi çıktı

Kuşçu’nun evine girebilmek için savcıdan izin alan ekipler dün akşam saatlerinde kadının evine giderek çilingir yardımıyla içeri girdi. Eve giren Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ve sağlık ekipleri, kedi pisliği içerisinde kalan evde 50 kediyle karşılaştı. Kötü şartlarda bakılan kediler kafeslere konularak itfaiyenin merdiveniyle balkondan indirilerek Hayvan Hastanesi’ne götürüldü.

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Kedilerin hiç bilmediğiniz manevi faydası
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Bilimsel araştırmalara göre, evde kedi beslemenin insanlara bir çok manevi faydası var. Yapılan araştırmalara göre evde kedi yetiştiren ailelerin çocuklarının daha sakin ve stresten uzak olduğu gözlemlenmiş.
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YAŞLILAR İÇİN KEDİ: Araştırmalara göre evinde bir evcil hayvan besleyen yaşlı Alzheimer hastaları daha az atak yaşamakta. Hele ki evlerinde bakımları bir köpeğe göre daha kolay olan kedileri varsa, hayatlarındaki zorlukların üstesinden daha rahat gelebiliyorlar.
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ÇOCUKLARA FAYDASI: Evinde evcil hayvan besleyen kişilerin çocuklarının okumayı daha kolay söktüklerini ve daha birçok zihinsel faydası olduğunu gösterdi.
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AİLE İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRİR: Evcil Hayvan sahibi olan bireyler eve yeni gelen evcil hayvanın ne kadar çabuk aileden biri haline geldiğini iyi bilirler. Yemek yerken masanızın altında oturan bir kedi yemeğinize ortak olmanın yanı sıra ailenize neşe de katacak. Ayrıca evcil hayvanlar çocuklar için harika birer oyun arkadaşı olurlar.
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Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre kediye dokunmak vücudu zararlı elektrik akımından koruyor. Bu nedenle de kedinin girdiği evde stres olmuyor.
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Ayrıca evlerinde kedi bulunan çocukların korku, stres ve endişeden uzak olduğu kanıtlanmış.
Kedilerin hiç bilmediğiniz manevi faydası

Bilimsel araştırmalara göre, evde kedi beslemenin  insanlara bir çok manevi faydası var. Yapılan araştırmalara göre evde kedi yetiştiren ailelerin çocuklarının daha sakin ve stresten uzak olduğu gözlemlenmiş. 


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