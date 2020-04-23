Ara, bul, yok et: 112 hain terörist etkisiz

İçişleri Bakanlığı, sonbahar-kış operasyonları kapsamında 15 Nisan itibarıyla PKK’lı 112 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde PKK’ya yönelik sonbahar-kış operasyonlarının tamamlanmasının ardından ‘Kaynağında ara, bul, yok et’ stratejisi doğrultusunda jandarma komando ve özel harekat ile polis özel harekat ve geçici güvenlik korucularının katılımıyla 15 Nisan itibarıyla ilkbahar-yaz operasyonlarına başlandı. İlkbahar-yaz döneminde 5 bin 981 operasyon yapmayı planlayan Bakanlık, bu operasyonları 1 Ekim’de sona erdirecek. Bu tarihten sonra da operasyonlara devam edilecek. Operasyonlarla terör örgütünün geçmişte kullandıkları barınma alanlarında alan hakimiyeti sağlamak, daimi ve geçici üs bölgeleri açmak, terör örgütünün hareket kabiliyetini kısıtlamak, yöre halkının başta hayvancılık faaliyetlerine devam edebilmesi ve yaylalardan faydalanabilmesini sağlamak, terör örgütünün finans kaynaklarını yok etmek hedefleniyor. 2019-2020 sonbahar-kış döneminde planlanan 7 bin 732 sayısının üzerine çıkılarak 7 bin 852 operasyon yapıldı. Operasyonlarda, 112 terörist etkisiz hale getirildi. Bir şehidin verildiği, 19 güvenlik gücünün yaralandığı operasyonlarda, 738 sığınak ve mağarada 333 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 274 silah, 451 el bombası ve 1338 tüp ele geçirildi. 2018-2019 sonbahar-kış operasyonlarında da 64 terörist etkisiz hale getirilmişti. 12 şehidin verildiği, 8 güvenlik gücünün de yaralandığı operasyonlarda, 658 sığınak ve mağarada 365 mayın/EYP, 259 silah, 297 el bombası ve 1071 tüp ele geçirilmişti.

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Virüs kapan kendini patlatsın

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak’tan beri terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısının 72’ye yükseldiğini bildirdi. Emniyet birimlerinin ikna etmeyi başarmasıyla Mardin’in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan H.A. ise ifadesinde korkunç şeyler anlattı. Koronavirüs nedeniyle Suriye’de durumun çok kötü olduğunu söyleyen H.A., “Salgın yüzünden birçok örgüt mensubu hastalandı. Hastalanan örgüt mensuplarına intihar eylemi yapmaları dayatılıyor” dedi. 8 yıldır PKK içerisinde faaliyet gösteren H.A. “Suriye’de örgüt kontrolündeki bölgelerde salgın kontrolden çıktı. Halkın ilaç ve tedaviye ulaşımı imkansız. Fırsat bulması halinde Türkiye’ye kaçmaya çalışacak çok sayıda örgüt mensubu var. Benim gibi kaçmak isteyen birçok arkadaşım var. Sesimi duyan arkadaşlarım yaşamak istiyorlarsa bir an önce kaçsınlar” diye çağrıda bulundu.

MİT İsveç’ten aldı getirdi

Terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi’nin (YDG-H ) sözde Cizre Sorumlusu “Zibo” kod adlı Resul Özdemir, MİT’in İsveç makamlarıyla sürdürdüğü koordineli çalışmalar kapsamında Türkiye’ye getirildi. Terör örgütü PKK/KCK ve uzantısı PYD/YPG’nin kırsal kadrolarına eleman kazandırma faaliyetleri yürüten terörist Özdemir, Şırnak’ın Cizre ilçesinde 2015-2016 yıllarında yürütülen “Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demirci” operasyonunda güvenlik güçlerine karşı silahlı çatışmalarda yer almıştı. Özdemir hakkında, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Özdemir, bu yıl İsveç’e iltica arayışında bulunmasına karşın, MİT ve İsveç makamlarının koordineli çalışması neticesinde bugün yurda getirilerek, emniyet birimlerine teslim edildi.