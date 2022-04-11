​Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldıran magandaya 11 bin 144 TL ceza

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ömrü saçmalamakla devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Göç İdaresi Başkanlığı'nı eleştirerek randevu talep edeceğini açıklamasıyla ilgili konuştu. Bakan Soylu, 'Kılıçdaroğlu her zamanki gibi saçmalamış yine. Ömrü saçmalamakla devam ediyor' ifadelerini kullandı.