Gündem Araç sahibi gördüğü manzara karşısında şoke oldu İki dakikada hayalet gösterge hırsızlığı
İSTANBUL

Araç sahibi gördüğü manzara karşısında şoke oldu: İki dakikada 'hayalet gösterge' hırsızlığı

İstanbul Zeytinburnu'nda park halindeki otomobilin camını sökerek içine giren iki hırsız, hayalet göstergeyi 2 dakikada çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların o anları, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Mardin'den misafirliğe geldiklerini belirten araç sahibi ise hırsızların kendisini 70 bin lira zarara uğrattığını belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Araç sahibi gördüğü manzara karşısında şoke oldu: İki dakikada hayalet gösterge hırsızlığı
Hırsızların o anları, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün sabah saat 05.35 sıralarında Gökalp Mahallesi 39. Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre iş insanı İkram Girti, Mardin'den, İstanbul'a arkadaşlarının yanına ziyarete geldi. Gece, Zeytinburnu'nda konakladığı otele giden İkram Girti, aracını otelin önüne park etti. Sabahın erken saatlerinde kimliği belirlenemeyen iki kişi hafif ticari araçla otomobilin yanında durdu.

Gözlerine kestirdikleri otomobili bir süre inceledikten sonra ellerindeki bir aletle otomobilin camını söktükten sonra içine girdi.

Otomobilin içinden hayalet gösterge ile araç ruhsatı, kredi kartı ve Girti'nin eşinin doğum gününde aldığı saati alarak geldikleri araçla hızla uzaklaştılar. Otel görevlilerinin uyarısıyla, otomobilinin yanına giden Girti, gördükleri karşısında şok oldu. Girti, yaşanan hırsızlığı polislere bildirdi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Zeytinburnu'nda yaşanan olay, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde iki hırsız hafif ticari araçla, gözlerine kestirdikleri otomobilin yanında durduktan sonra bir süre otomobili inceliyor. Sonra aracın camını bir aletle söken hırsızlar aracın içine giriyor. Hayalet gösterge ve değerli eşyaları aldıktan sonra hızla geldikleri hafif ticari araçla uzaklaşıyorlar.

"STRES ATMAYA GELDİK DAHA DA STRES İÇİNE GİRDİK"

Otomobil sahibi İkram Girti, "Zeytinburnu'nun en işlek caddelerinin birinde, güvenli olması için güvenlik kamerasının önüne park etmiştim arabamı. Misafirliğe gelmiştim arkadaşlarım beni otele bırakmıştı. Mardin'den geldim. Hırsızların camı söktükten sonra, hayalet göstergeleri almaları iki dakika sürüyor. Çok rahat davranıyorlar. 2 dakika içinde bizi 70 bin lira zarara uğrattılar. Direksiyonu yamultmuşlar, hayalet göstergeyi sökmüşler, kabloları kesmişler. Doğum günümde eşim bana bir saat hediye etmişti. onu bile alıp götürmüşler. Saatin benim için manevi bir değeri vardı. Kredi kartlarımı ve arabanın ruhsatını almışlar. Kredi kartlarıyla ruhsatı bir çöpe atmışlar, bulan temizlik görevlisi getirdi sağ olsun. Stres atmaya geldik. Daha da stres içine girdik. Baya bir zarara uğradık. Hırsızların bulunmasını istiyorum" dedi.

İstanbul'un 11 ilçesinde terör örgütlerine yönelik operasyon: Dokuz kişi yakalandı
GÜNDEM
İstanbul'un 11 ilçesinde terör örgütlerine yönelik operasyon: Dokuz kişi yakalandı

Polis lojmanlarına saldırı düzenlemişti: Roketatarlı saldırının faili cezaevine gönderildi
GÜNDEM
Polis lojmanlarına saldırı düzenlemişti: Roketatarlı saldırının faili cezaevine gönderildi
Ücretsiz dağıtacak

Ücretsiz dağıtacak

​Samsung'dan Apple'a misilleme...
Kar veyağmur uyarısı

Kar ve
yağmur uyarısı

İşte ülke genelinde il il hava durumu.
HDPnin savunması Yargıtayda

HDP'nin savunması Yargıtay'da

Savcı 1 ay içinde mütalaa verecek.

Havacılıkta dönüm noktası: Hürkuş, NATO üyesi ülkelerin ordularında kullanılabilecek.

​Operasyona 718 personel katılıyor.

Altındaki yükseliş iç piyasayı hareketlendirdi. Vatandaşlar takılarını bozdurup ev ve otomobil almaya başladı.

​Kısa süre içerisinde 15 santimetreyi aştı.

​Ankara- Samsun yolunda ilginç olay.

FETÖ, Avrupa devletlerinin maaşa bağladığı firari örgüt üyelerinden komisyon kesip Türkiye'ye göndermiş.

Dokuz yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

​Milli deniz topu, üzerine “Zafer inananlarındır! Bismillah” yazılarak ateşlendi. Hedefini tam isabetle vurdu.

Emlak devi Evergrande temerrüde düştü mü?
Macron'a dokunan yanıyor

Macron'a dokunan yanıyor

​Canlı yayında 'Macron istifa' diyen kişi psikiyatri servisine yatırıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.