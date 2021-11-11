Araç sahibi gördüğü manzara karşısında şoke oldu: İki dakikada 'hayalet gösterge' hırsızlığı

Olay, önceki gün sabah saat 05.35 sıralarında Gökalp Mahallesi 39. Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre iş insanı İkram Girti, Mardin'den, İstanbul'a arkadaşlarının yanına ziyarete geldi. Gece, Zeytinburnu'nda konakladığı otele giden İkram Girti, aracını otelin önüne park etti. Sabahın erken saatlerinde kimliği belirlenemeyen iki kişi hafif ticari araçla otomobilin yanında durdu.

Gözlerine kestirdikleri otomobili bir süre inceledikten sonra ellerindeki bir aletle otomobilin camını söktükten sonra içine girdi.

Otomobilin içinden hayalet gösterge ile araç ruhsatı, kredi kartı ve Girti'nin eşinin doğum gününde aldığı saati alarak geldikleri araçla hızla uzaklaştılar. Otel görevlilerinin uyarısıyla, otomobilinin yanına giden Girti, gördükleri karşısında şok oldu. Girti, yaşanan hırsızlığı polislere bildirdi.

REKLAM

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Zeytinburnu'nda yaşanan olay, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde iki hırsız hafif ticari araçla, gözlerine kestirdikleri otomobilin yanında durduktan sonra bir süre otomobili inceliyor. Sonra aracın camını bir aletle söken hırsızlar aracın içine giriyor. Hayalet gösterge ve değerli eşyaları aldıktan sonra hızla geldikleri hafif ticari araçla uzaklaşıyorlar.

"STRES ATMAYA GELDİK DAHA DA STRES İÇİNE GİRDİK"

Otomobil sahibi İkram Girti, "Zeytinburnu'nun en işlek caddelerinin birinde, güvenli olması için güvenlik kamerasının önüne park etmiştim arabamı. Misafirliğe gelmiştim arkadaşlarım beni otele bırakmıştı. Mardin'den geldim. Hırsızların camı söktükten sonra, hayalet göstergeleri almaları iki dakika sürüyor. Çok rahat davranıyorlar. 2 dakika içinde bizi 70 bin lira zarara uğrattılar. Direksiyonu yamultmuşlar, hayalet göstergeyi sökmüşler, kabloları kesmişler. Doğum günümde eşim bana bir saat hediye etmişti. onu bile alıp götürmüşler. Saatin benim için manevi bir değeri vardı. Kredi kartlarımı ve arabanın ruhsatını almışlar. Kredi kartlarıyla ruhsatı bir çöpe atmışlar, bulan temizlik görevlisi getirdi sağ olsun. Stres atmaya geldik. Daha da stres içine girdik. Baya bir zarara uğradık. Hırsızların bulunmasını istiyorum" dedi.

REKLAM

GÜNDEM İstanbul'un 11 ilçesinde terör örgütlerine yönelik operasyon: Dokuz kişi yakalandı