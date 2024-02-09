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Araç sahipleri dikkat: Motorine zam bekleniyor

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorine bir zam daha yapılması bekleniyor. Pazartesi gecesi gerçekleşmesi öngörülen zam miktarının ise 1 lira 40 kuruş olduğu ifade ediliyor.

09:29 - 9/02/2024 Cuma
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Brent petrolündeki fiyat hareketliliği, akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Sektör kaynaklarına göre, Motorine (Mazot) pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 40 kuruş daha zam yapılması bekleniyor.


Bu yeni zamlanışla birlikte motorin litre fiyatının 43 TL'yi aşması öngörülüyor. Geçtiğimiz hafta motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti.


Güncel akaryakıt fiyatlarına göre:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.63 lira,


Ankara'da motorin litre fiyatı 42.43 lira,


İzmir'de motorin litre fiyatı ise 42.64 lira olarak belirlenmiştir.



#Motorin
#petrol
#zam
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