Araç sahipleri dikkat: Motorine zam bekleniyor

Brent petrolündeki fiyat hareketliliği, akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Sektör kaynaklarına göre, Motorine (Mazot) pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 40 kuruş daha zam yapılması bekleniyor.
Bu yeni zamlanışla birlikte motorin litre fiyatının 43 TL'yi aşması öngörülüyor. Geçtiğimiz hafta motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.63 lira,
Ankara'da motorin litre fiyatı 42.43 lira,
İzmir'de motorin litre fiyatı ise 42.64 lira olarak belirlenmiştir.