Araç sahiplerini ilgilendiriyor: 'Kırmızı ışık' cezasında emsal karar

İzmir'de otomobil sürücüsü Avukat Mehmet Harun Elçi'ye (37) fahri müfettiş tarafından 'kırmızı ışık ihlali' yaptığı gerekçesiyle yazdırılan bin 506 TL ceza, 'delil fotoğrafı veya görüntüsü olmadığı' gerekçesiyle yapılan itiraz üzerine, Selçuk Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi.
İzmir'de 'kırmızı ışık ihlali' cezasında emsal niteliğinde bir karar alındı.
Avukat Mehmet Harun Elçi'ye, 7 Temmuz'da Selçuk'taki Sabri Yayla Bulvarı'nda 'kırmızı ışık ihlali' yaptığı gerekçesiyle 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-b maddesi uyarınca 1506 TL para cezası yazıldı.
Davanın 26 Eylül'de görülen duruşmasında, İzmir Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği avukatları ise yaptıkları yazılı savunmalarında fahri trafik müfettişinin görevini yaparken ihlali belirlemesi sonucu düzenlenen idari para cezasının hukuka uygun olduğunu savunup, davanın iptalini talep etti. Hakim, savunmaların ardından kararını verip, Anayasa Mahkemesi'nin ilgili kararlarına göre, fahri trafik müfettişlerinin kamu görevlisi olmamaları nedeniyle trafik ihlallerini tespitte tek başına yeterli kabul edilemeyeceğini belirtti. İhlale ilişkin fotoğraf veya video gibi herhangi bir delil bulunmamasının da hakkaniyete aykırı olduğuna kararında dikkati çeken hakim, yaptırımın hukuka aykırı olması nedeniyle kabulüne ve idari para cezasının kaldırılmasına karar verdi.
'Kararın emsal niteliğinde olduğu kanaatindeyim'
Avukat Elçi, benzer durumla karşılaşan kişilerin 15 günlük süreyi kaçırmadan Sulh Ceza hakimliklerine itirazda bulunmalarının kendilerinin yararına olacağını da belirtip, uyarıda bulundu.