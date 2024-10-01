Araç sahiplerini ilgilendiriyor: 'Kırmızı ışık' cezasında emsal karar

"Cezaya itirazda bulundum. Yapmış olduğum itiraz neticesinde sulh ceza hakimliği tarafından fahri trafik müfettişleri tarafından yazılan cezaların mutlak surette bir fotoğrafa, video kaydına yahut başkaca yan delilere ihtiyaç duyulması gerektiğinden bahisle ceza iptal edildi. Anayasa Mahkemesi'nin 2013 yılında vermiş olduğu, fahri trafik müfettişlerinin bir kamu görevlisi olmadığına da verilen kararda bir atıf vardı. Ülkemizde 35 bini bulan, İzmir'de 3 bin civarında fahri müfettiş var. Bunlar gönüllü kimseler. Valiliklere yapmış oldukları müracaatlar çerçevesinde bu unvana hak kazanıyorlar. Her meslekte olduğu gibi bu görevi yaparken de hataya düşen kimseler olabiliyor. Özetlemek gerekirse verilen karar hatalıydı, delilere dayanmıyordu. Kararın emsal bir nitelik taşıdığı kanaatindeyim"