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Gündem Aracı bırakıp kaçan sürücüyü yere düşen alkol şişesi ele verdi
MUĞLA

Aracı bırakıp kaçan sürücüyü yere düşen alkol şişesi ele verdi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, akıllı kavşakta takla atan alkollü araç sürücüsü otomobili olay yerinde bırakıp kaçtı. Kaza sonrası araçtan yere düşen alkol şişesi kaçan sürücüyü ele verdi.

Haber Merkezi İHA
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracı ile takla attı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracı ile takla attı.

Kaza, Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi girişinde bulunan akıllı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 M 6000 plakalı otomobili ile seyir halinde olan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra takla atarak meydanda bulunan çiçeklendirilmiş alana daldı.

İHA

Ağaca çarparak ters bir şekilde durabilen ve alkollü olduğu düşünülen otomobil sürücüsü, aracı olay yerinde bırakarak kaçtı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan araca ulaşan ekipler, aracın sürücüsüne ise ulaşamadı.

İHA

AİLESİ ARAÇTAN DÜŞEN EŞYALARI TOPLADI

Kaza sonrası araçtan yere düşen alkol şişesi kaçan sürücüyü ele verirken, kazayı duyup olay yerine gelen sürücünün ailesi araçtan düşen eşyaları topladı.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından çekici ile otomobil olay yerinden kaldırılırken, kaçan sürücünün bulunması için de çalışma başlatıldı.

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