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ANTALYA

Aracı çalınan boya ustasına polis ekiplerinden sürpriz

Antalya’da aracı çalınan İbrahim Çetin, karakolda şikayette bulunup ifade verdi. Karakoldan çıkmak üzereyken, polis ekipleri, aracının bulunduğunu bir eksiği olup olmadığını kontrol etmesini istedi. Aracı karşısında gören Çetin, polislere teşekkür etti.

Haber Merkezi İHA
Aracı çalınan boya ustasına polis ekiplerinden sürpriz
Yakalanan hırsız

Olay, Manavgat ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarında bir apartmanın merdivenleri boyayan İbrahim Çetin isimli boya ustası, Şelale Polis Karakoluna gelerek, boya yaptığı apartmanın önüne Demokrasi Bulvarı üzerine park ettiği 07 JR 024 plakalı aracının çalındığını söyledi.

İbrahim Çetin karakolda ifade verirken harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işyerlerinin güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından aracı çalan kişinin kimliğini ve hangi istikamete gittiğini belirledi. Ekipler, yaklaşık 2 saat sonra aracı, çalan kişiyle birlikte Kavaklı Mahallesinde yakaladı.

İfade verip çıkarken aracına kavuştu

Karakolda ifadesini tamamlayıp gitmeye hazırlanan İbrahim Çetin hayatının en büyük sürprizi ile karşılaştı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aracının bulunduğunu bir eksiği olup olmadığını kontrol etmesini istedi. Aracı karşısında gören Çetin, polislere teşekkür etti.

Kendisinin boyacılık yaptığını belirten İbrahim Çetin, Demokrasi Bulvarındaki binanın korkuluklarını ve merdiven boşluklarını boyadığını belirterek, “Aracımı boya yaptığım binanın önüne park ettim. Bagajında boya malzemeleri vardı. Kullandığımız malzemeler bitince gelip arabanın bagajından alıyorduk.

Hava çok sıcak olduğu için kemerinde arabanın anahtarının da olduğu pantolonumu çıkarıp şort giydim. Arkadaşım malzeme almak için dışarı çıktığında aracımın olmadığını söyledi.

Hemen gidip pantolonumu kontrol ettiğimde pantolonumda takılı anahtarın olmadığını, paralarımın da alındığını gördüm. Hemen polise haber verdik. Ben gidip karakolda ifade verdiğim sırada yaklaşık 2 saat içerisinde aracımın bulunduğunu, hırsızın yakalandığını öğrendim. Allah polislerimizden razı olsun” dedi.

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