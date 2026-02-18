Yeni Şafak
Aracın aks ve şaftında 5 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi

17:3618/02/2026, Çarşamba
IHA
Yabancı uyruklu sürücü gözaltına alındı.
Yabancı uyruklu sürücü gözaltına alındı.

Siirt’in Baykan ilçesinde bir aracın aks ve şaftına gizlenmiş 5 kilo 300 gram esrar ele geçirilirken, yabancı uyruklu sürücü gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Veyselkarani beldesinin girişindeki uygulama noktasında yabancı plakalı bir aracı durdurdu.

Arama yapılan aracın aks ve şaftının içerisine gizlenmiş 3 parça halinde 5 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan İran uyruklu araç sürücüsü F.G.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



#Siirt
#aks
#uyuşturucu
