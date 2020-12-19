Aracın çamurluğundan 6 kilo 750 gram eroin çıktı

Hayat

Doktor karı-kocanın korona kavgası: 'Ben pozitif oldum sen de olacaksın' dedi yüzüme tükürdü

Samsun’un Bafra ilçesinde geçen aylarda eşini kediye kıyma verdiği için darp eden Dr. M.O.İ.,"’Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın’ diyerek yüzüme tükürdü" iddiasıyla eşinin kendisine koronavirüs bulaştırmaya çalıştığı ve darp ettiği gerekçesiyle karakola giderek şikâyetçi oldu.