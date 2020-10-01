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Gündem İki bin 500 liralık stop lambasını söküp ihtiyacım vardı diye 5 lira bıraktı Gerçeği öğrenince nefes aldı
ZONGULDAK

Aracına bırakılan notla çılgına döndü: Gerçeği sonradan öğrendi - Zonguldak haber

İki bin 500 liralık stop lambasını söküp 'ihtiyacım vardı' diye 5 lira bıraktı: Gerçeği öğrenince nefes aldı

Zonguldak’ta patronuna şaka yapmak isteyen çalışanlar aracının stop lambalarını sökerek yerine not bırakıp 5 TL bıraktı. Olayın şaka olduğu ortaya çıkınca aracın sahibi rahat bir nefes aldı.

Haber Merkezi İHA
Aracına 5 lira asılı halde bulunca çılgına döndü.
Aracına 5 lira asılı halde bulunca çılgına döndü.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yıkama yağlama işi uğraşan Mehmet Durmuş’un çalışanı patronuna öyle bir şey yaptı ki patronu çılgına döndü. Sanayide oto yıkama işiyle uğraşan Mehmet Durmuş’un çalışanı sabah patron işe gelmeden aracının stop farlarını sökerek “Ağabey kusura bakma paraya ihtiyacım vardı” notunu yazıp 5 TL para bıraktı.

  • Durumu sosyal medyaya yükleyen iş yeri çalışanı patronundan tepki gördü. Kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görünce patron Mehmet Durmuş, yaşanan olayı hoş karşılamaya başladı.

İHA

Önce çarptı sonra sileceğe 'not' bıraktı
GÜNDEM
Önce çarptı sonra sileceğe 'not' bıraktı

Yaşanan olayı anlatan iş yeri çalışanı, "Patronumuza şaka yapmak istedik. Patron işe gelmeden arabasının top farını söktük ve sosyal medyaya yükledik. Patron bize ilk başta baya bir tepki gösterdi ama tıklanma rekorları kırılınca bizden yana olmaya başladı. Yaptığımız bu olay tamamen şaka amaçlıdır. Patronumuzu kızdırmak amaçlı bir video düzenlendik" şeklinde konuştu.

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