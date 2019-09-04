Gündem Aracında kurşun yağmuruna tutulan şahıs hayatını kaybetti
İSTANBUL

Aracında kurşun yağmuruna tutulan şahıs hayatını kaybetti

Aracında kurşun yağmuruna tutulan şahıs hayatını kaybetti

Sultangazi'de seyir halindeyken önü kimliği belirsiz kimliği belirsiz kişilerce kesilen Derviş Beyhan, kurşun yağmuruna tutulmuş ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ancak Beyhan'ın hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber Merkezi IHA
Saldırıya uğrayan Derviş Beyhan, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Saldırıya uğrayan Derviş Beyhan, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sultangazi’de seyir halindeyken aracının önü kimliği belirsiz kişilerce kesilerek kurşun yağmuruna tutulan sürücü hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi’nde üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Derviş Beyhan 34 TP 5170 plakalı aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce aracı durdurulmuş ve yaşanan tartışma sonrasında kurşun yağmuruna tutulmuştu.

  • Göğsünden ve bacağından yaralanan Derviş Beyhan sağlık ekipleri tarafından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Derviş Beyhan’ın hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polislerinin ise saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.

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