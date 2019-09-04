Aracında kurşun yağmuruna tutulan şahıs hayatını kaybetti Aracında kurşun yağmuruna tutulan şahıs hayatını kaybetti Sultangazi'de seyir halindeyken önü kimliği belirsiz kimliği belirsiz kişilerce kesilen Derviş Beyhan, kurşun yağmuruna tutulmuş ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ancak Beyhan'ın hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber Merkezi 04 Eylül 2019, 21:05 Son Güncelleme: 04 Eylül 2019, 21:19 IHA