Gündem Aracını denize sürdü Hiçbir şey olmamış gibi sigarasını yakarak uzaklaştı
KOCAELİ

Aracını denize sürdü: Hiçbir şey olmamış gibi sigarasını yakarak uzaklaştı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde aracını denize süren şahıs, hiçbir şey olmamış gibi sigarasını yakarak olay yerinden uzaklaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Aracını denize sürdü: Hiçbir şey olmamış gibi sigarasını yakarak uzaklaştı
Frene hiç basmayan sürücü, otomobiliyle denize uçtu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunahan A. 34 ZE 3149 plakalı otomobiliyle bir anda gaza basarak direksiyonu denize çevirdi. Frene hiç basmayan sürücü, otomobiliyle denize uçtu. Daha sonra araçtan çıkan Tunahan A., sigarasını yakarak olay yerinden uzaklaştı.

İHA

Otomobilin denize düştüğünü gören vatandaşlar ise durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Deniz polisi de olay yerine gelerek inceleme yaptı.

İHA
  • Sahildeki vatandaşlar, "Hiç frene basmadan yukarıdan gelerek sahilden denize gitti. İçinden çıkarak sigara yaktı. ’Nasılsın?’ diye sorduk. ’İyiyim, siz nasılsınız?’ diye cevap verdi. Sahilden uzaklaşarak gitti" dedi.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü yakalanınca 'Düşmanım zannettim' dedi
GÜNDEM
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü yakalanınca 'Düşmanım zannettim' dedi

Üsküdar’da lüks araçla takla attı: Hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti
GÜNDEM
Üsküdar’da lüks araçla takla attı: Hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti
27 yıllık hayal gerçek oluyor

27 yıllık hayal gerçek oluyor

180 milyon liralık yatırımda sona gelindi.
Kredi başvurusu yapmadan önce bunlara dikkat

Kredi başvurusu yapmadan önce bunlara dikkat
Yılmaz Özdil: Rumlar öyle bir meze yapar ki Kıbrıs’ı veresin gelir

Köprü ve otoyollarda fiyat müjdesi

Köprü ve otoyollarda fiyat müjdesi

​Güzel haberi bakan duyurdu.

Ocak ayında verilecek zamla ilgili tüm detaylar belirlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.