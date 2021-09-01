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İSTANBUL

Aracını kurşunlatan iş adamının koruma oyunu polise takıldı

İstanbul'da, tehdit edildiğini beyan ederek polisten koruma talep eden iş adamının oyununu polis deşifre etti. Aracın kurşunlandığı noktadaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yakaladığı şüpheliler sorguda her şeyi itiraf edince iş adamı gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Aracını kurşunlatan iş adamının koruma oyunu polise takıldı
Foto/arşiv

Alınan bilgiye göre, kağıt ticaretiyle uğraşan iş adamı Maks Gerşon, tehdit edildiğini ve otomobilinin kurşunlandığını beyan ederek polisten koruma talep etti.

Konuyla ilgili çalışma yürüten Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın kurşunlandığı noktadaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerde, park halindeki otomobilin yanına elinde silahla gelen bir kişinin arka cama doğru bir el ateş ettiği görülürken, ateş eden şüpheliyle olaya karışan diğer şüphelinin kimlikleri belirlendi.

Şüpheliler Sait Ç. ile İsmail G'nin, tehdit edildiğini beyan eden iş adamı Gerşon ile bağlantısını ve olayın Gerşon'un talimatıyla gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, iş adamıyla iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden İsmail G. savcılık tarafından serbest bırakılırken, Sait Ç. ile Maks Gerşon'un yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldığı bildirildi.

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Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde 26 Temmuz 2021 tarihinde ’Ateşli silah ile kasten yaralama’, ’Konut dokunulmazlığı ihlali’ ve ’Mala zarar verme’ olaylarının şüphelisi ve firari durumda bulunan G.K.’nin (40) jandarma tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda ikamet adresine döndüğünün tespit edilmesinin ardından jandarma ekipleri şüpheli şahsın evine operasyon düzenledi.
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