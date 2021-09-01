Aracını kurşunlatan iş adamının koruma oyunu polise takıldı

Alınan bilgiye göre, kağıt ticaretiyle uğraşan iş adamı Maks Gerşon, tehdit edildiğini ve otomobilinin kurşunlandığını beyan ederek polisten koruma talep etti.

Konuyla ilgili çalışma yürüten Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın kurşunlandığı noktadaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerde, park halindeki otomobilin yanına elinde silahla gelen bir kişinin arka cama doğru bir el ateş ettiği görülürken, ateş eden şüpheliyle olaya karışan diğer şüphelinin kimlikleri belirlendi.

Şüpheliler Sait Ç. ile İsmail G'nin, tehdit edildiğini beyan eden iş adamı Gerşon ile bağlantısını ve olayın Gerşon'un talimatıyla gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, iş adamıyla iki şüpheliyi gözaltına aldı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden İsmail G. savcılık tarafından serbest bırakılırken, Sait Ç. ile Maks Gerşon'un yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldığı bildirildi.

FOTOĞRAF 5 Sahil Güvenlik Komutanlığı, 28 Ağustos saat 09.20 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler bahse konu lastik bot içerisindeki 36 kaçak göçmeni kurtardı. Aynı gün içerisinde yine Dikili açıklarında lastik bot içerisinde denizde sürüklenen 33 kaçak göçmen ile Çeşme açıklarında 36 kaçak göçmen ekipler tarafından kurtarılarak, kıyıya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı 29 Ağustos günü Dikili açıklarında 8, Seferihisar ilçesi açıklarında 53 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İzmir açıklarında can pazarı: Yunanistan ölüme terk etti 166 kaçak göçmen kurtarıldı İzmir'in Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 166 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

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