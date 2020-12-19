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ADANA

Aracını polislerin üzerine sürdü: Araç lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Kovalamaca sırasında kolundan ve bacağından yaralandığı görülen İlyas Y. Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İlyas Y. idaresindeki 01 JV 458 plakalı otomobilin sürücüsünün Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Osmaniye yakınlarında polisin uygulama noktasında durmayarak kaçtığı bilgisini alan Ceyhan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan uygulama noktasında aracı durdurmak istedi.

Polisten alkışlanacak hareket: Sizleri Allah başımızdan eksik etmesin
FOTOĞRAF 4
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Olay, 15 Temmuz Milli İrada Meydanı'nda meydana geldi.
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Kısıtlama nedeniyle denetim yapan polisin yanına gelen Mehmet A., evine gitmek için yardım istedi.
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Akçakent köyünden geldiğini söyleyen Mehmet A., ''Ben köyden geldim. Beni evime götürür müsünüz? Bana sokağa çıktığım için kızabilirsiniz ve bu konuda da haklısınız. Köyden elma getirdim. Elma alın lütfen. Sizleri Allah başımızdan eksik etmesin dedi.
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Polis, Mehmet A.'yı Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine götürüp yardımcı oldu.
Polisten alkışlanacak hareket: Sizleri Allah başımızdan eksik etmesin
Aksaray'da, kısıtlama nedeniyle denetim yapan polisin yanına gelen Mehmet A. (25), köyden geldiği için eve gitmek için araç bulamadığını belirtti. Bunun üzerine polis ekiplerince evine götürülen Mehmet A., "Köyden elma getirdim. Elma alın lütfen. Sizleri Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

Aracını polislerin üzerine sürdü

İhtara uymayan sürücü, aracını polislerin üzerine sürerek uygulama noktasından kaçmaya çalıştı.

Havaya ateş açan polis ekipleri, şüphelinin durmaması üzerine aracın lastiklerine ateş etti.

Lastiklerin patlamasının ardından aracını durduran sürücü gözaltına alındı.

Kovalamaca sırasında kolundan ve bacağından yaralandığı görülen İlyas Y. Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Namaz kılmak için evden çıktı, elektrikli sandalyesinin şarjı bitince imdadına polis yetişti
OYNAT 00:21
Namaz kılmak için evden çıktı, elektrikli sandalyesinin şarjı bitince imdadına polis yetişti
Bursa'da engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesinin şarjı bitince imdadına polis memuru yetişti. Elektrikli sandalyenin şarjının bittiğini gören polis ekipleri engelli şahsı evine kadar götürdü. 'İnsanlık ölmemiş' dedirten görüntüler çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntü sosyal medya platformlarında yayınlanınca büyük beğeni topladı.


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