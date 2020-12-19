Aracını polislerin üzerine sürdü: Araç lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Akçakent köyünden geldiğini söyleyen Mehmet A., ''Ben köyden geldim. Beni evime götürür müsünüz? Bana sokağa çıktığım için kızabilirsiniz ve bu konuda da haklısınız. Köyden elma getirdim. Elma alın lütfen. Sizleri Allah başımızdan eksik etmesin dedi.