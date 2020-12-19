Aracını polislerin üzerine sürdü: Araç lastiklerine ateş edilerek durduruldu
Adana'nın Ceyhan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Kovalamaca sırasında kolundan ve bacağından yaralandığı görülen İlyas Y. Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
İlyas Y. idaresindeki 01 JV 458 plakalı otomobilin sürücüsünün Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Osmaniye yakınlarında polisin uygulama noktasında durmayarak kaçtığı bilgisini alan Ceyhan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan uygulama noktasında aracı durdurmak istedi.