Gündem Aracıyla çarptığı adamın başında gözyaşlarıyla Lütfen bir şey olmasın diye dua etti
AKSARAY

Aracıyla çarptığı adamın başında gözyaşlarıyla 'Lütfen bir şey olmasın' diye dua etti

Aksaray’da otomobiliyle yaşlı adama çarpan kadın sürücü refüjde kanlar içinde yatan yaralı adamın başında gözyaşları dökerek, “Lütfen bir şey olmasın” diye dua etti.

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Haber Merkezi İHA
Aracıyla çarptığı adamın başında gözyaşlarıyla Lütfen bir şey olmasın diye dua etti
Kazanın ardından hemen araçtan inerek şoka giren kadın sürücü gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza, Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesi’nden Coğlaki Mahallesi istikametine seyreden Meltem K. (39) idaresindeki 68 EC 939 plakalı Mercedes marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 80 yaşındaki Bayram Ali Şahan’a çarptı.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam kanlar içinde refüje düştü. Kazanın ardından hemen araçtan inerek şoka giren kadın sürücü gözyaşlarına hakim olamadı.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'LÜTFEN BİR ŞEY OLMASIN' DİYE DUA ETTİ

Gözyaşlarıyla ağır yaralanan yaşlı adamın başucuna oturan sürücü, “Lütfen bir şey olmasın. Lütfen bir şey olmasın” diyerek dualar etti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, yaşadığı kazanın şokunu atlatamayan sürücü yine olay yerindeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Olay yerine gelen ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaşlı adamın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
  • Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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