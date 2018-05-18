Aracıyla markete gitti hayatının şokunu yaşadı!

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaşayan Ünal Sarıal, 41 R 2009 plakalı otomobilinin kapısını açınca yılanla karşılaştı. Yılan hemen gözden kaybolurken, büyük panik yaşayan sürücü hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler araç üzerinde çalışmaya başladı. Bir ara yılan kendisini göstermesine rağmen tekrar motor kısmında saklanınca ekipler yılanı bulunduğu yerden çıkaramadı.

Yılan çıkmayınca, araç itfaiyeye çekildi

Araba çalıştırılarak ses yapılsa da yılan saklandığı yerden çıkmadı. Bunun üzerine ekipler tarafından otomobil Derince İtfaiye Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada arabanın motor kısmına su sıkılarak yılan bulunduğu yerden çıkartılmaya çalışıldı. Yılanın suya da tepki vermemesi üzerine ekipler, yılanın sakinleşmesi için bir süre bekledi. Bekleyişin ardından yılan kendini motorun ön kısmında tekrar gösterdi. Yılanın yerinin tespit edilmesinin ardından itfaiye eri tarafından özel aparat ile yılan bulunduğu yerden çekilerek alındı. Yaklaşık iki saat sonra saklandığı yerden zarar görmeden çıkarılan yılan, ekipler tarafından tekrar doğaya bırakıldı.

"Yılan ayaklarımın önüne düştü"

Yüklerini almak için kapıyı açtığı sırada yılanın ayaklarının önüne düştüğünü dile getiren otomobil sahibi Ünal Sarıal, "Markete gittim. Market alışverişinden sonra araçtan yükümü alacağım esnada kapıyı açtığımda yılan ayaklarımın önüne düştü. Muhtemelen arabaya girmeye çalışıyordu. Daha sonrasında aracın altına girerek oradan ön motor kısmına doğru ilerledi. Bu esnada itfaiyeye haber verdim. Evin önünde müdahale etmeye çalıştık ama tekrar geri kaçtığı için arabayı mecbur itfaiye merkezine getirdik. Uzun uğraşlar sonucunda çıkarmayı başardık" dedi.

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