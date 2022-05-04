Araçla hastaneye götürülürken sürücü polise sarılan zanlı ekibe kaza yaptırdı

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Görkem Ö.’nün yargılandığı bir davada cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için polis zoruyla Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürülmesine kararı verildi. Fatih Polis Merkezi'nde görevli polis memurları Yakup M. ile Kadir S., dün saat 20.00 sıralarında evine gidip Görkem Ö.'yü alarak hastaneye götürmek için yola çıktı. Polis aracının arka koltuğunda oturan Görkem Ö., Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'na geldiklerinde sürücü polis memuru Yakup M.'ye arkasından sarılıp, direksiyonu çevirdi. Kontrolden çıkan polis aracı, park halindeki otomobile çarptı. Kazada polisler yaralandı, Görkem Ö. ise araçtan inip kaçtı.

Polislerin anonsuyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polisler, Görkem Ö.'yü refüjde yakalayıp gözaltına aldı.

Yaralı polis memurları, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavileri süren polis memurlarının durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Polis merkezinde işlemleri süren Görkem Ö.’nün ilk ifadesinde, hastaneye gitmemek için kaza yaptırdığını söylediği belirtildi.

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