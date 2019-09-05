Gündem Yangın tüpü bulunmayan araçlara ceza yağdı 903 araç trafikten men edildi
ANKARA

Araçlarda bulundurulması gereken gereçlere yönelik denetim yapıldı

Yangın tüpü bulunmayan araçlara ceza yağdı: 903 araç trafikten men edildi

Trafik polislerince yapılan denetimlerde 6 bin 398 araçta yangın tüpü ve reflektör bulundurulmadığı belirlendi. Denetimler sonucu, 903 araç trafikten men edilirken 136 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Haber Merkezi AA

Trafik polislerince gerçekleştirilen denetimlerde, 6 bin 398 araçta yangın tüpü ve reflektör bulundurulmadığı belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik güvenliğinin sağlanması, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin üst seviyeye çıkarılması amacıyla 3 Eylül'de ülke genelinde "Araçlarda Bulundurulması Mecburi Gereçlerin Kullanımına" yönelik özel denetim yapıldı.

Ekiplerce denetlenen 84 bin 804 araçtan 6 bin 398'inde yangın tüpü ve reflektör bulundurulmadığı tespit edildi.

  • Yapılan kontroller sonucu, 903 araç trafikten men edilerek 136 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.
  • Tespit edilen 14 bin 115 kural ihlaliyle ilgili de cezai işlem uygulandı.

Adana'da polise yönelik saldırı önlendi
GÜNDEM
Adana'da polise yönelik saldırı önlendi
Kibirleri boylarınıaşanlara feda etmeyeceğiz

Kibirleri boylarını
aşanlara feda etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Evlat nöbetine yeni aileler akın ediyor

Evlat nöbetine yeni aileler akın ediyor

HDP binası önündeki eylem büyüyor.
Rakibimiz Çekya

Rakibimiz Çekya

​12 Dev Adam tur için parkeye çıktı.
Pes dedirten rahatlık

Pes dedirten rahatlık

​Polis baskınında Türk kahvesi yapıp içtiler.
VAR'da <br>radikal değişiklik

VAR'da
radikal değişiklik

Orta hakem el pozisyonunu artık ekrandan izlemeyecek.
Vatandaşın<br>tercihi belli oldu

Vatandaşın
tercihi belli oldu

​İşte halkın güvendiği içme suyu markası.

Kayıt parası uyarısı

Kayıt parası uyarısı

Bakan Selçuk: Görevden almalar başladı.
Kabil'de patlama

Kabil'de patlama

​ABD büyükelçiliği yakınlarında meydana geldi.
Faciaya ramak kala

Faciaya ramak kala

Alev alan LPG tankı felakete davetiye çıkardı.
Yıkımlar başlıyor

Yıkımlar başlıyor

​Uzungöl kaçak ve çarpık yapılaşmadan kurtulacak.
PKK iç infaza başladı

PKK iç infaza başladı

Ağır darbe yiyen örgütten kaçan teröristin itirafları.
Binlerce<br>çalışan alınacak

Binlerce
çalışan alınacak

Erdoğan'ın imzasıyla 4 ilde faaliyete geçecek.
Hazırlıksız çıkmayın

Hazırlıksız çıkmayın

İstanbul dahil 13 il için kuvvetli sağanak uyarısı.
Kurucusu olduğu<br> borsadan kovuldu

Kurucusu olduğu
borsadan kovuldu

Değer kaybeden Alman devine borsa şoku.
Gözaltına alındılar

Gözaltına alındılar

​2,5 ve 12 yaşındaki çocuklarına içki içirmişlerdi.
İşsiz bir hafta

İşsiz bir hafta

​Ekmek nöbetinde 7 günü geride bırakan İBB personeli işlerini geri istiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.