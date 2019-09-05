Yangın tüpü bulunmayan araçlara ceza yağdı: 903 araç trafikten men edildi

Trafik polislerince gerçekleştirilen denetimlerde, 6 bin 398 araçta yangın tüpü ve reflektör bulundurulmadığı belirlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik güvenliğinin sağlanması, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin üst seviyeye çıkarılması amacıyla 3 Eylül'de ülke genelinde "Araçlarda Bulundurulması Mecburi Gereçlerin Kullanımına" yönelik özel denetim yapıldı.
Ekiplerce denetlenen 84 bin 804 araçtan 6 bin 398'inde yangın tüpü ve reflektör bulundurulmadığı tespit edildi.
- Yapılan kontroller sonucu, 903 araç trafikten men edilerek 136 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.
- Tespit edilen 14 bin 115 kural ihlaliyle ilgili de cezai işlem uygulandı.