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Arama kurtarma ekibinin "dedesi" her depremde yardıma koşuyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'te arama kurtarma çalışmalarına katılan, arkadaşlarının "dede" şeklinde hitap ettiği Afyonkarahisar İHH Arama Kurtarma ekibinden 64 yaşındaki İbrahim Tunç, insanlara yardımcı olabilmek için elinden geleni yapıyor.

12:52 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
İbrahim Tunç

İbrahim Tunç

Gaziantep'te arama kurtarma çalışmalarına katılan, arkadaşlarının "dede" şeklinde hitap ettiği Afyonkarahisar İHH Arama Kurtarma ekibinden 64 yaşındaki İbrahim Tunç, insanlara yardımcı olabilmek için elinden geleni yapıyor. Aynı zamanda AFAD gönüllüsü de olan Tunç, doğada arama kurtarma, kentsel arama kurtarma, ilk yardım ve yangın eğitimi aldı.

Deprem bölgesindeki çalışmalara katılan Tunç, hayatı boyunca insanlara yardım etmeye çalıştığını söyledi.

İbrahim Tunç


Göreve her zaman hazır şekilde bekliyor

Enkazdaki insanlara ulaşmanın, bir insanı hayata bağlamanın kendisine tarif edilemez duygular yaşattığını vurgulayan Tunç, şöyle konuştu:

"Denizli'nin Bozkurt ilçesi Armutalanı köyü yakınlarında 8 Ağustos 2019'da meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki deprem sonrası ve İzmir'de 30 Ekim 2020'deki deprem sonrası yardıma gittim. Gaziantep'te de arama kurtarma çalışmalarında görev aldım. Depremlerde ekibi diri tutuyorum. Büyük olduğum için beni dinliyorlar. Arkadaşlara moral veriyorum. Ekiptekiler bana 'dede' diyor. Bu yaşıma rağmen hiç tereddüt etmeden yardıma gidiyorum. Yine çağırsınlar, hemen giderim. Depremde ilk üç gün hiç uyumadık. Ne açlık ne susuzluk aklımıza geldi. İki depreme gittim, böyle bir felaket görmedim."



"Bir can, bir can dedim hep"

Tunç, deprem bölgesinde kendisini görenlerin yaşından dolayı şaşırdığını belirterek, "Hiç yorgunluk hissetmedim. Ekip arkadaşlarımızla canla başla çalıştık. Bölgedeki insanlar yanımıza gelip, yakınlarının olduğu yerleri gösteriyorlardı. Girilemeyecek yerlere girdim. 'Bir can, bir can' dedim hep. Çalışmaya devam edeceğim. Çok cesaretliyim. Kimsenin cesaret edemediği enkaza girdim." ifadesini kullandı.

İHH Arama Kurtarma Ekibi lideri Ömer Tunç ise İbrahim Tunç'un dinamik yapısı ve hayat tecrübesiyle bilgisine başvurulan kişilerden olduğunu söyledi.

İbrahim Tunç'un ekiptekilere azmi ve çalışkanlığıyla örnek olduğunu anlatan Tunç, "Akraba çevresini de gönüllü olmaya teşvik ediyor. Kendini bu işe adadı." dedi.



#Gaziantep
#Kahramanmaraş
#Deprem
#İbrahim Tunç
27 dakika önce
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Arama kurtarma ekibinin "dedesi" her depremde yardıma koşuyor
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