Aranan terör örgütü PKK üyesi kadın İstanbul’da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölücü örgüte yönelik yapılan çalışmalarda bir iş yerinde kaçak olarak çalışan PKK/KCK mensubunu tespit etti.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde 6 Eylül’de Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi Paşa Caddesi’nde bulunan işyerine operasyon düzenlendi.

Terör suçundan aranması olan D.E. adlı örgüt üyesi kadın gözaltına alındı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

GÜNDEM Iğdır'da terör örgütü PKK üyeliği suçundan aranan firari hükümlü yakalandı