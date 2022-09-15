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İSTANBUL

Aranan terör örgütü PKK üyesi kadın İstanbul’da yakalandı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yapılan operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt üyesi kadın yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
Aranan terör örgütü PKK üyesi kadın İstanbul’da yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölücü örgüte yönelik yapılan çalışmalarda bir iş yerinde kaçak olarak çalışan PKK/KCK mensubunu tespit etti.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde 6 Eylül’de Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi Paşa Caddesi’nde bulunan işyerine operasyon düzenlendi.

Terör suçundan aranması olan D.E. adlı örgüt üyesi kadın gözaltına alındı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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