Arananlar listesindeki teröristlerin bilgileri HDP binasındaki ajandadan çıktı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, HDP il ve Yenişehir ilçe binasında 22 Ekim'de gerçekleştirilen aramada ele geçirilen dokümanlara ilişkin inceleme sürüyor.

GÜNDEM İlk kez somut dosya oluşacak: Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukların bilgileri olan ajanda HDP binasından çıktı

HDP'liler 'delegelerimizin isimleri var' demişti

Partinin il binasında gizli bir bölümde saklanan, bazı HDP yöneticilerinin "Seçilmiş delegelerimizin isimleri var" dediği ajandada, aralarında terörden arananlar listesinde bulunan ve etkisiz hale getirilenlerin de olduğu bazı PKK'lı teröristlerin bilgilerinin yer aldığı belirlendi.

AA

GÜNDEM PKK’nın kaçırdığı çocukların isimleri ajandada

Terörden arananlar listesindeler

Ajandada yapılan incelemede, terörden arananlardan listesinde mavi kategoride yer alan terör örgütü PKK'nın sözde "orta saha sorumlusu" "Azat Farkin" kod adlı Nevzat Gündüz ve yeşil kategoride bulunan 2016 yılında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü binasına gerçekleştirilen bombalı saldırının planlayıcısı olarak aranan "Serhıldan" kod adlı terörist Hakan Kızıl ile halen aranan gri kategoride yer alan ve 2015'te Diyarbakır'da iki polisin şehit edildiği, Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü saldırının faillerinden "Hakkı Amed" kod adlı Uğur Yakışır ve yakınlarının bilgilerinin yer aldığı tespit edildi.

REKLAM

PKK'nın çukur saldırılarının sorumlularının isimleri de ajandada

Diyarbakır'ın Sur, Silvan ve Bağlar ilçesinde 2015 ve 2016'da PKK'lı teröristlerce çukur kazılarak, barikat kurularak gerçekleştirilen saldırıların sorumlularından "Munzur Batman" kod adlı Bedrettin Toğrap, "Çiyager Harun" kod adlı Cihat Türkan, "Farkin Demhat" kod adlı Hakan Özünlü ile terörist Uğur Burakmak'ın adının da ajandada olduğu belirlendi.

Teröristlerin isimleri, kod adları ve yakınlarına ait telefon numaralarının yer aldığı ajandada farklı tarihlerde gerçekleştirilen terör saldırılarının faillerinden olan ve etkisiz hale getirilen teröristlerden şu isimler bulunuyor: "2015 yılında Diyarbakır'da iki polisin şehit edildiği, Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü saldırıların faillerinden 'Bahoz Cudi' kod adlı Mahsum Gürkan, Şırnak'ın Cizre ilçesinde zırhlı polis ekibine roketatarlı saldırının faili olarak aranan 'Numan Gabar' kod adlı Ferhat Karaduman."

OYNAT 00:00 Çocuğu kaçırılan aileler HDP'den bu fotoğrafla hesap soruyor Çocukları HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının duvarına astıkları resimle HDP'lilerden hesap soruyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



