Aranma kaydı olan VIP spotçu hem kendini hem müşterilerini yaktı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan 17 günlük ‘tam kapanma’nın son gününde de denetimlerini sürdürdü. Ekipler, Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı Aydın Kanza Parkı önündeki kontrol noktasında seyir halindeki tüm araçların izin belgelerini kontrol etti. Sürücülerin hepsi durdurulup, izin belgeleri ve kimlik kontrolü yapıldı.

Ekipler ön plakası bulunmayan ve içinde 3 kişinin olduğu bir otomobili durdurdu. Sürücü ve içindeki yolcular izin belgelerini ibraz edemeyince araçtan indirildi. Kimlik kontrolü yapılan Sedat A’nın aranma kaydının olduğu belirlendi. Kelepçe takılan Sedat A’nın kent merkezindeki spotçu dükkanı olduğu ve kendisine telefonla ulaşan müşterileri, evden alıp iş yerine getirdiği öğrenildi. Sedat A.’nın müşterilerini ikna etmek için kendisinin sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili bir probleminin olmadığını, evden alıp geri bırakabileceğini söylediği ileri sürüldü.

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Sedat A., eşyaları alan Ayfer Ş. ve Kaan K. 500 lira kaparo aldı. Daha sonra Sedat A. aracına aldığı müşterilerini evlerine bırakmak isterken kontrol noktasında polisin uygulamasından geçemedi.

İHA

Müşterilere ve Sedat A, pandemi kurallarını ihlalden 3 bin 150’şer lira cezai işlem uygulandı. Sedat A., polis merkezine götürülürken, araç bir yakını tarafından alındı. Ceza tutanağı düzenlenen çift ise yürüyerek yollarına devam etti.

"Kısıtlama ile ilgili problemim yok dedi"

Polisin "niye dışarıdasınız" sorusuna, Kaan K., “Ev tuttum hiç vaktim yok. İşe başlayacağım. Sportçuyu aradık telefonla, ‘geleyim alayım’ dedi. Çok sıkışmasak bizde bu işe girmeyecektik. Bu spotçuyu telefondan bulduk. 500 lira kaparo verdim. Araca ticari taksi gibi bir para ödemeyecektik. Dükkanına gittik, eşyalarını beğendik, kaparo verdik. Yarın eşyalar gelecek ödemesini yapacağız. ‘Benim sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili bir problemim yok, ben sizi alıp geri götürürüm’ dedi. Problemin olmayacağını söyledi. Buna güvendik” dedi.

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İHA

"Esnaf adamız"

Polis merkezine götürülen Sedat A. ise “Ben esnafım, dükkan sahibiyim. Esnafız biz. Ağabey aranmam var amenna ama korsan taşıma gibi bir şey yok. Ne yapacağız biz kaçmıyoruz, devletten mi kaçacağız. Esnaf adamız” diye konuştu.

OYNAT 00:33 Tam kapanmada bir grup genç minibüsü diskoya çevirdi İstanbul Sultangazi'de 'tam kapanma' kurallarını ihlal eden bir grup gencin yolcu minibüsündeki eğlencesi cep telefonu kamerasına yansıdı.



Kaydedilen bir başka görüntüde ise, İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan parkta toplanan bir grup, doğum günü kutlaması yaptı. Tam kapanma kurallarını ihlal eden gruptakilerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, maske takmadıkları görüldü.





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OYNAT 00:39 Tam kapanmada gelen polis otosuna aldırış etmeden hıdırellez eğlencesine devam ettiler Bursa'da koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşların hıdırellez eğlencesi, amatör kameraya yansıdı.



Kalabalık grup, gelen polis otosuna dahi aldırış etmeden eğlencelerine devam etti. Sokak ortasında sosyal mesafeyi ve sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak dans edip, şarkılar söyledi.



Öte yandan kimsede maske bulunmaması dikkatlerden kaçmazken, kameralara yansıyan görüntüler sosyal medyada tepki çekti. BiP'te paylaş

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