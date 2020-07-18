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Arap Yarımadası'ndan gelen hava dalgası nedeniyle sıcaklık 5-8 derece yükselecek

Arap Yarımadası'ndan gelen hava dalgası nedeniyle sıcaklık 5-8 derece yükselecek

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Arap Yarımadası'ndan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye genelinde sıcaklığın 5-8 derece yükseleceğini belirterek, "Özelikle ülkemizin güney bölgelerinde sıcak hava dalgası etkili olacak." dedi.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, bugünden itibaren Arap Yarımadası'ndan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye'de sıcaklığın yükseleceğini söyledi.

Arap Yarımadası üzerinde kuru ve sıcak alçak basınç olması nedeniyle sıcak hava dalgasının Türkiye'ye yöneldiğini ifade eden Toros, şöyle devam etti:

  • "Arap Yarımadası'ndan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye genelinde sıcaklıklar 5-8 derece yükselecek. Özelikle ülkemizin güney bölgelerinde sıcak hava dalgası etkili olacak. Kuzey bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. İstanbul'da hava sıcaklıkları 28-30 derece civarında olacak. Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi şehirlerde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde olmasını bekliyoruz. Doğu Akdeniz ve Ege Bölgesi'nin güneyinde de yer yer sıcaklıklar 35 derecenin üzerinde seyredecek. Türkiye'nin belli bölgelerini etkileyecek sıcak hava dalgası hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek. Salı gününden itibaren yukarı seviyelerdeki oluk etkisiyle Doğu Karadeniz'de yağışlar bekleniyor."

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"Aniden yükselen sıcaklık güneş çarpmasına neden olabilir"

Toros, sıcak hava dalgasından dolayı vatandaşların dikkat etmesi ve güneş ışığına doğrudan maruz kalmaması gerektiğini ifade etti.

Aniden yükselen sıcaklığın güneş çarpmasına neden olabileceğini aktaran Toros, "Vatandaşlar aşırı sıcaklarda gölgelik alanda olmaya özen göstersinler. Aynı zamanda açık renkli elbiseler giymeleri ve bol sıvı tüketmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

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