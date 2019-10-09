Gündem Araştırma komisyonlarına ek süre
POLİTİKA

Araştırma komisyonlarına ek süre

TBMM Genel Kurulu'nda 4 araştırma komisyonunun görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'den duyuruldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

TBMM Genel Kurulunda 4 araştırma komisyonunun görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 ay uzatıldı

Buna göre, Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunmasında, Bunların Üretiminde ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ile Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip Kişiler ve Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu ile Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süreleri 1 ay uzatıldı.

Söz konusu kararlar 2 Ekim'de TBMM Genel Kurulunda alındı.

Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi
GÜNDEM
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Türkiyeninyolundan çekildik

Türkiye'nin
yolundan çekildik

​Pentagon, birliklerinin Suriye'deki durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Şanlı ordumuz hazır

Şanlı ordumuz hazır

​Milli Savunma Bakanlığı'ndan harekat açıklaması.
Sınıra sevkiyat sürüyor

Sınıra sevkiyat sürüyor

​Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yapıldı.
Hadsiz tehdit

Hadsiz tehdit

​ABD'li senatör Graham, Türkiye'yi ekonomik yaptırımla tehdit etti.
Tezkere Meclis'ten geçti

Tezkere Meclis'ten geçti

Cumhurbaşkanının sınır ötesine operasyon yetkisi bir yıl uzatıldı.
Arzumuz<br>Balkanların istikrarı

Arzumuz
Balkanların istikrarı

Erdoğan, Belgrad'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.
DEAŞ'la<br>mücadele sürecek

DEAŞ'la
mücadele sürecek

​MSB: DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek NATO ülkesiyiz.
Kritik ziyaret

Kritik ziyaret

​NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 11 Ekim'de Türkiye'ye gelecek.
Hakkari'de<br>terör operasyonu

Hakkari'de
terör operasyonu

​4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Erdoğan<br>konuğum olacak

Erdoğan
konuğum olacak

​"Türkiye NATO'nun büyük bir üyesi ve F-35'in üretiminde".
Engel tanımaz aşarız

Engel tanımaz aşarız

Milli Savunma Bakanlığından 'komando' paylaşımı.
İstanbul'da 6 okul daha taşınacak

İstanbul'da 6 okul daha taşınacak

Deprem sonrası yapılan incelemenin ardından karar verildi.
Masonlar öldürdü!

Masonlar öldürdü!

1938 yılını neden 'büyük kurtuluş' ilan ettiler?
ABD tarihinin en kanlı seri katili

ABD tarihinin en kanlı seri katili

Öldürdüğü kadınları tek tek çizmiş.
Bodrum'u sel vurdu

Bodrum'u sel vurdu

Araçlar sürüklendi, 5 yıldızlı otelleri su bastı, küçük çocuk son anda kurtarıldı.
Kirada çifte tuzak!

Kirada çifte tuzak!

​Parasını alamayan da var aracını kaptıran da...
Bordro şefinden milyonluk vurgun

Bordro şefinden milyonluk vurgun

6.8 milyon TL ile yasa dışı bahis oynamış.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.