Arazi yollarıyla hasat kolaylaştı

Şehitkamil Belediyesi’nin ‘kalkınma yerelde başlar’ anlayışından hareketle 5 yıl önce başlattığı arazi yolu açma çalışmaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık bin 154 kilometre arazi yolu açıldı. Şehitkamil Belediyesi’nin; çiftçinin arazisine ulaşmasını sağlayacak, üretimi arttıracak ve kırsal mahallelerin birbiriyle bağlantısını sağlayacak çalışmaları çiftçinin yüzünü gülmeye devam ediyor. Şimdilerde başlayan hasat için arazisine kolaylıkla ulaşan çiftçiler, duydukları memnuniyeti ifade ederek Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

Beyreli, Bedirkent ve Sam Mahallesinde ikamet eden çiftçiler, konuyla ilgili yaptıkları değerlendirmelerde arazi yollarının açılmasının kendilerine sağladığı avantajları dile getirdiler. Çiftçiler; işleyemedikleri arazi yollarını bugün işleyebildiklerini, üretimlerinin arttığını, daha önce kullanamadıkları arazileri artık kullandıklarını kaydettiler.

ULAŞIM KOLAYLAŞTI

Arazi yollarının açılmasıyla çiftçinin rahat ettiğini kaydeden Bedirkent Mahalle Muhtarı Abdullah Yılmaz, “Şehitkamil Belediyemizin verdiği hizmetlerden çok memnunuz. Allah, Başkanımız ve ekibinden yaptığı hizmetlerden dolayı razı olsun. Çiftçimiz arazi yolları açıldıktan sonra arazisine daha rahat gidip geliyor. Daha önce arazi yollarımız patıkaydı. Çiftçimiz, açılan yollarla arazisine kolaylıkla ulaşım sağlayabiliyor. Bundan dolayı çok memnunuz” diye konuştu.

DAHA ÖNCE BİÇER GEÇMİYORDU

Açılan yollar sayesinde sorunsuz bir hasat dönemi yaşadıklarını belirten çiftçi Mehmet Duru, “Arazi yollarında daha önce sıkıntımız vardı. Belediyemiz, yollarımızı açtı. Hatta tüm arazi yollarını açtıktan sonra aşırı yağıştan dolayı tahrip olan ve kapanan arazi yollarımızı tekrar açtı. Arazilerimize şu anda gitmekte, üretimimizde büyük kolaylık yaşıyoruz. Daha önce bu konularda sıkıntı yaşıyorduk. Bu çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederim. Şu anda buğdayın biçer zamanı. Daha önce bu yollardan biçer geçmiyordu. Şu anda biçer rahatlıkla bu yollardan geçerek tarlamıza gidip biçme işlemini gerçekleştiriyor, biz de mahsulümüzü evimize getiriyoruz” şeklinde konuştu.

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