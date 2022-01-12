Arazisinden geçtiğini iddia ettiği yola duvar ördü: Mahalleliyi bıktırdı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Mehmet Yeşildağ, oturduğu caddede, arazisinden geçtiğini iddia ettiği yolun bir bölümünü duvar örerek trafiğe kapattı. Araçlar geri dönmek zorunda kalırken, bölgede yaşayanlar ise duvardan atlayarak evlerine ulaşıyor.

SÜRÜCÜLER GERİ DÖNDÜ



Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi Gökay Caddesi’nde oturan Mehmet Yeşildağ, evinin önünden geçen yolun bir bölümünün kendisine ait araziden geçtiğini iddia edip, briket ile duvar ördü. Belediye otobüslerinin güzergah olarak kullandığı caddenin ulaşıma kapanması nedeniyle birçok vatandaş mağdur oldu. Sürücüler, yolun kapalı olması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Bölgede, okula ve evlerine gitmek isteyenler ise duvarın üzerinden atlamak zorunda kaldı.

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VATANDAŞLAR DUVARDAN ATLADI



Yaşanan problemi belediyeye iletmelerine rağmen çözüm bulunmadığını belirten mahalleli, yetkililerden yardım istedi. Talatpaşa Mahalle Muhtarı Yusuf Fıçıcılar, "Talatpaşa Mahallesi Gökay Caddesi bizim 40 yıllık yolumuz. Bu yolu Mehmet Yeşildağ isimli mahalle sakini kendi arsası olması sebebiyle ulaşıma kapattı. Mahallemizin alt yapısı bu yoldan geçiyor. Mehmet Yeşildağ ‘Belediyeden izin aldım’ diyor. Ancak, biz belediye ile görüştüğümüzde herhangi bir iznin olmadığını söylediler. Mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Bu cadde belediye otobüslerinin güzergah olarak kullandığı bir yer. Yol kapalı olunca mahalle arasında farklı güzergah oluşturulmaya çalışıyorlar. Bu da olası kazaya sebebiyet verir. Evlerine gitmek isteyen vatandaşlarımız ise duvardan atlayarak evlerine ulaşabiliyor. Mahalle halkı olarak çok mağduruz. Muhtarlık olarak belediyeye başvurduk. Yolu kapatan kişiyi kendimizin ikna etmesi söylendi. Sorunumuz çok büyük" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 8 Kamerun’un doğusunda Kongo Cumhuriyeti’nin kuzeyinde yaşayan ve etnik grup olarak \"Baka\" diye adlandırılan Pigmelerin diş bileme töreni görüntülendi.<br><br>Dişlerini biletebilecek cesarete ulaşan her genç Pigme, geleneksel tören ile dişlerini keskinleştiriyor ve böylece kabilesi önünde cesaretini ispatlamış oluyor. Yaklaşık 15 gün süren diş bileme işleminin son gününde tören yapılıyor.<br><br>Pigmeler törende, yabani bitkilerden yapılmış içecekler tüketiyor, şarkılar söylüyor ve dans ediyor. Dişlerini bileyerek kötülüklerden ve hastalıklardan korunacaklarına inanıyorlar<br><br>Kamerun-Kongo sınırında yaşayan Baka Pigmesi Elenga yaptığı açıklamada, geleneklere göre bütün Bakaların dişlerini bilemesi gerektiğini belirtti.<br><br>Elenga, diş bilemenin hastalıklardan ve kötülüklerden koruduğunu ifade etti.<br><br>Dişlerini bilemiş birisine salgın hastalıkların zarar veremeyeceğini savunan Elenga, \"Aynı zamanda, dişlerimizi keskinleştirmek et yememizi kolaylaştırıyor.\" dedi. \"Dişlerimizi keskinleştirerek genç kızların ilgisini çekiyoruz\"<br><br>Baka Pigmesi Emile ise yıllardır gençlerin bu geleneği sürdürdüğünü belirterek, \"Dişlerimizi keskinleştirerek genç kızların ilgisini çekiyoruz. Böylece kızlar gülüşümüze aşık oluyor.\" ifadelerini kullandı.<br><br>Emile, Bakalar ile Sahra Altı Afrika'nın en eski etnik grubunu oluşturan Bantu Pigmeleri arasındaki farkı ortaya koymak için her Baka'nın dişlerini bilemek zorunda olduğunu ifade etti.<br><br>Ayrıca Emile, diş bilemenin Bakaların cesaretinin göstergesi olduğunu sözlerine ekledi. 5 bin yıldır yağmur ormanlarında avcılık ve toplayıcılık yaparak yaşamlarını sürdürüyorlar<br><br>Yabancılarla iletişim kurmayı ve fotoğraflarının çekilmesini sevmeyen Pigmeler, Afrika kıtasının yerleşik halklarından farklı bir yaşam tarzı sürüyor.<br><br>Hala İlk Çağ insanları gibi yaşayan Pigmeler, zamanlarının büyük bir kısmını ormanların derinliklerinde avcılık yaparak ve meyvelerle otları toplayarak geçiriyor. Para kullanmayan Pigmeler, avladıkları ve topladıkları ürünleri diğer topluluklarla ihtiyaçları karşılığında takas ediyor.<br><br>Pigmeler, maymun, antilop, ceylan ve filleri avlamak için tahta ile taştan ok ve mızrak yapıyor, pala kullanıyor.<br><br>Yabani meyve ağaçları Pigmeler için ana besin kaynaklarını oluşturuyor. \"Safou\" olarak adlandırılan yabani erik, yabani mango ve fındık gibi meyveler Pigmeler tarafından günlük tüketiliyor. Ormanı aynı zamanda eczane olarak kullanıyorlar<br><br>Vatandaş olarak kabul edilmedikleri için yaşadıkları yerlerin sağlık başta olmak üzere hiçbir sosyal hizmetinden faydalanamayan Pigmeler, ormandaki ağaçların yapraklarını, kabuklarını ve yabani bitkileri tedavi için kullanıyor.<br><br>Pigmelerin yaşadığı yağmur ormanlarında yaygın olarak bulunan Moringa ağacının (Mucize ağaç) yapraklarından yapılan şurup, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılıyor. Zehirlenmelere karşı \"Nlouer\" bitkisinden ürettikleri kremi kullanan Pigmeler, Abda Zoak ağacının (Fil Ağacı) kabuğunu kaynatarak elde ettikleri şurubu ise mide rahatsızlıkları ve kadınların hamilelik döneminde yaşadığı rahatsızlıkların tedavisinde kullanıyor.<br><br>Pigmeler, kemik ve eklem ağrılarının tedavisi için ise Azobe ağacının kabuğunu ısıtarak masaj yapıyor. 'Genç kızların ilgisini çekiyoruz': Etnik grup binlerce yıllık 'diş bileme' geleneğini devam ettiriyor Kamerun-Kongo sınırındaki yağmur ormanlarında yaşayan etnik grup "Baka" Pigmeleri, binlerce yıllık "diş bileme" kültürlerini ve avcı toplayıcı olarak hayatlarını sürdürüyor. Baka Pigmesi Elenga "Dişlerimizi bilemek et yememizi kolaylaştırıyor" dedi. Emile ise "Dişlerimizi keskinleştirerek genç kızların ilgisini çekiyoruz. Böylece kızlar gülüşümüze aşık oluyor" ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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