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Ardahan’da çobanın ihbarı jandarmayı alarma geçirdi: Ekipler arazide didik didik fil arıyor

Ardahan'da bir çoban, hayvanlarını otlattığı sırada karşısına bir fil çıktığını ileri sürdü. Çobanın gördüğünü iddia ettiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı file ait fotoğrafın hızla yayılmasından sonra ise jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Fili bulmak için çobanın gösterdiği bölgeye giden ekipler, havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarını el feneri ve flaşörlerle sürdürüyor.

21:26 - 14/11/2023 вторник
Güncelleme: 21:32 - 14/11/2023 вторник
DHA
Ardahan'da jandarma ekipleri gecenin karanlığında arazide 'fil' arıyor.

Ardahan'da jandarma ekipleri gecenin karanlığında arazide 'fil' arıyor.

Ardahan’da merada hayvanları otlatan bir çoban karşısına çıktığını ileri sürdüğü filin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fil fotoğrafı kısa sürede yayılırken, jandarma ekipleri bölgeye giderek fili aramaya başladı.

Çamlıçatak köyü kırsalında hayvan otlatan çoban, arazide fil gördüğünü iddia ederek, çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafın hızla yayılması üzerine Ardahan Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı. İlk etapta çobanı bulan jandarma ekipleri fotoğrafın çekildiği bölgeye gitti. Çobanın gösterdiği bölgede olduğu ileri sürülen filin bulunması için çalışma başlatıldı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmaları el feneri ve flaşörlerle sürdürülüyor.




#Ardahan
#Fil
#Çoban
#Jandarma
#Arama Çalışması
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