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Ardahan'daki bu adalar yüzüyor: Dipsiz Göl keşfedilmeyi bekliyor - Ardahan haberleri

Ardahan'daki bu adalar yüzüyor: Dipsiz Göl keşfedilmeyi bekliyor

Ardahan'ın Posof ilçesindeki Dipsiz Göl, el değmemiş doğası, yeşil örtüsü ve yüzen adalarıyla doğaseverleri ağırlamayı bekliyor. Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, "İlçemizin birçok güzelliği mevcut ancak Dipsiz Göl, yüzen adaları, bünyesinde barındırdığı balıkları, daha da önemlisi yemyeşil örtüsüyle insanı cezbediyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Posof, yemyeşil doğası, akarsuları ve gölleriyle misafirlerinin ilgisini çekiyor.
Posof, yemyeşil doğası, akarsuları ve gölleriyle misafirlerinin ilgisini çekiyor.

Posof, yemyeşil doğası, akarsuları ve gölleriyle misafirlerinin ilgisini çekiyor. İlçedeki Dipsiz Göl'e gelen doğaseverler, yoğun bitki ve yosundan dolayı kıyılara yapışan yüzen adalara çıkarak, ıslak zemine rağmen burada dolaşmanın keyfini yaşıyor.

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, normalleşme süreciyle ilçenin doğaseverleri ağırlamaya başladığını söyledi.

AA
Posof ilçesindeki Dipsiz Göl, el değmemiş doğası, yeşil örtüsü ve yüzen adalarıyla doğaseverleri ağırlamayı bekliyor.

İlçenin keşfedilmemiş birçok yeri bulunduğunu ifade eden Ulgar, şöyle konuştu:

  • "Normalleşme süreciyle insanların doğayla buluşmaya çalıştığını gözlemledik. Doğaseverler için ilçemiz ayrıcalıklı yerlerden birisi. Tabii ki bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizin birçok güzelliği mevcut ancak Dipsiz Göl, yüzen adaları, bünyesinde barındırdığı balıkları, daha da önemlisi yemyeşil örtüsüyle insanı cezbediyor."

AA
İlçedeki Dipsiz Göl'e gelen doğaseverler, yoğun bitki ve yosundan dolayı kıyılara yapışan yüzen adalara çıkarak, ıslak zemine rağmen burada dolaşmanın keyfini yaşıyor.

Ziyaretçilere tarihi ve turistik mekanları görmeleri için yardımcı olduklarını belirten Ulgar, şirin ilçeye gelenlerin güzel anılarla ayrıldığını söyledi.

İlçenin her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü anlatan Ulgar, Posof'un coğrafi olarak Kafkasya, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun birleştiği noktada yer alması nedeniyle birçok ilklim farklılığını bünyesinde barındırdığını kaydetti.

AA
Posof, yemyeşil doğası, akarsuları ve gölleriyle misafirlerinin ilgisini çekiyor.

Doğal hayatın korunduğu bir bölge

Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak ise gölün görülmesi gereken nadide bir yer olduğunu dile getirdi.

Göle getirdiği yerli ve yabancı misafirlerin bundan memnun kaldığını belirten Altınkaynak, "Burası, suyunu toprağa geçirmeyen bir özelliğe sahip. Kuvvetli rüzgar olduğunda bu adalar hareket eder. Doğal hayatın korunduğu, yasak avcılığın olmadığı bir coğrafyadayız. Posof gezip görülmesi, araştırılıp incelenmesi gereken toprak parçası." diye konuştu.

Göl sınırlarındaki Çambeli köyü sakinlerinden Cevat Ülvan da misafirlerin bölgeye hayran kaldığını ifade etti.

Gölde 8 ada bulunduğunu anlatan Ülvan, rüzgarlı havalarda adaların gölde yüzdüğünü kaydetti.

Ardahan'daki Dipsiz Göl yüzen adalarıyla keşfedilmeyi bekliyor
FOTOĞRAF 7
Title
Posof, yemyeşil doğası, akarsuları ve gölleriyle misafirlerinin ilgisini çekiyor. İlçedeki Dipsiz Göl'e gelen doğaseverler, yoğun bitki ve yosundan dolayı kıyılara yapışan yüzen adalara çıkarak, ıslak zemine rağmen burada dolaşmanın keyfini yaşıyor.
Title
Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, normalleşme süreciyle ilçenin doğaseverleri ağırlamaya başladığını söyledi.
Title
İlçenin keşfedilmemiş birçok yeri bulunduğunu ifade eden Ulgar, şöyle konuştu:<br><br> Normalleşme süreciyle insanların doğayla buluşmaya çalıştığını gözlemledik. Doğaseverler için ilçemiz ayrıcalıklı yerlerden birisi. Tabii ki bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizin birçok güzelliği mevcut ancak Dipsiz Göl, yüzen adaları, bünyesinde barındırdığı balıkları, daha da önemlisi yemyeşil örtüsüyle insanı cezbediyor.
Title
Ziyaretçilere tarihi ve turistik mekanları görmeleri için yardımcı olduklarını belirten Ulgar, şirin ilçeye gelenlerin güzel anılarla ayrıldığını söyledi.<br><br> İlçenin her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü anlatan Ulgar, Posof'un coğrafi olarak Kafkasya, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun birleştiği noktada yer alması nedeniyle birçok ilklim farklılığını bünyesinde barındırdığını kaydetti.
Title
Doğal hayatın korunduğu bir bölge<br><br> Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak ise gölün görülmesi gereken nadide bir yer olduğunu dile getirdi.
Title
Göle getirdiği yerli ve yabancı misafirlerin bundan memnun kaldığını belirten Altınkaynak, Burası, suyunu toprağa geçirmeyen bir özelliğe sahip. Kuvvetli rüzgar olduğunda bu adalar hareket eder. Doğal hayatın korunduğu, yasak avcılığın olmadığı bir coğrafyadayız. Posof gezip görülmesi, araştırılıp incelenmesi gereken toprak parçası. diye konuştu.
Title
Göl sınırlarındaki Çambeli köyü sakinlerinden Cevat Ülvan da misafirlerin bölgeye hayran kaldığını ifade etti. <br><br> Gölde 8 ada bulunduğunu anlatan Ülvan, rüzgarlı havalarda adaların gölde yüzdüğünü kaydetti.
Ardahan'daki Dipsiz Göl yüzen adalarıyla keşfedilmeyi bekliyor
Ardahan'ın Posof ilçesindeki Dipsiz Göl, el değmemiş doğası, yeşil örtüsü ve yüzen adalarıyla doğaseverleri ağırlamayı bekliyor.


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