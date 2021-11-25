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POLİTİKA

Ardahanlı vatandaşlardan CHP'li vekillere HDP tepkisi: HDP'den uzak durun

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde ziyaretler gerçekleştiren ve esnafla bir araya gelen CHP'li vekillerle vatandaşlar arasında gergin anlar yaşandı. Vekillerden birisinin HDP'nin tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın mahkemelerde yargılanıp ceza almadığı için suçsuz olduğunu savunması üzrien tansiyon yükseldi. Bir vatandaş tepkisini, "CHP iktidar olmak istiyorsa Demirtaş ve HDP'den uzak duracak" diyerek gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ardahanlı vatandaşlardan CHPli vekillere HDP tepkisi: HDPden uzak durun
CHP'li vekiller ve vatandaşlar arasında HDP gerginliği yaşandı.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçen ve Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Ardahan'ın Çıldır ilçesinde vatandaşlarla görüştü. Seçim startını verdiklerini belirten vekiller, vatandaşlardan destek istedi. O anlarda bir vatandaş, "Vekiller hepiniz rahatsınız. Orada birbirinizle dövüşeceğinize sorun insanlara derdiniz nedir diye." ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ı savundu

Ziyaret esnasında vatandaşların eleştirileriyle yükselen tansiyon, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın adı geçince zirve yaptı. Vekillerden birisi, "Demirtaş, mahkemelerde yargılanıp ceza almadığı için suçsuzdur. Ceza aldığı an suçludur. Onun cezasını kanunlar, adalet önünde versin." dedi.

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Ardahan'da çiftçilerden CHP'li vekillere tepki: İktidar olmak istiyorsanız HDP'den uzak durun
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde temaslarda bulunan CHP'li vekiller ile çiftçiler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. 37 kişinin katledildiği 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi Selahattin Demirtaş için 'Suçsuzdur' diyen CHP'li vekillere çiftçilerden tepki geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim için meydanlara ineceğiz sözlerinin ardından CHP milletvekilleri de harekete geçti.

Ardahan'ın Çıldır ilçesine giden CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçen ve Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in kahvehane ziyaretinde sarfettikleri 'Demirtaş, mahkemelerde yargılanıp ceza almadığı için suçsuzdur.' ifadeleri büyük tepki çekti.

37 kişinin katledildiği 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olarak tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın avukatlığına soyunan CHP'li vekillerle vatandaşlar arasında yaşanan gerginlik kameralara yansıdı.

CHP'li vekillere bir vatandaş, 'CHP iktidar olmak istiyorsa HDP'den uzak duracak.' sözleriyle tepki gösterdi. CHP'li iki vekil ise yaşanan gerginliğin ardından kahvehaneden ayrıldı.


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"HDP'den uzak durun"

Bu sırada araya giren bir vatandaş, "CHP iktidar olmak istiyorsa HDP'den uzak duracak." şeklinde konuştu. Bu anları bazı vatandaşlar alkışlayarak karşıladı. CHP'li iki vekil ise bu sözlere tepki gösterdikten sonra kahvehaneden ayrıldı.

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Yeni Şafak sözü millete bırakıyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada “HDP'yi terör örgütü olarak görmüyoruz” dedi. Altay sözlerine; Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğunu doğru bulmadıklarını söyleyerek devam etti. Altay'ın HDP-PKK çıkışını vatandaşa sorduk, cevapları sizler için derledik.


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