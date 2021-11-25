Ardahanlı vatandaşlardan CHP'li vekillere HDP tepkisi: HDP'den uzak durun
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde ziyaretler gerçekleştiren ve esnafla bir araya gelen CHP'li vekillerle vatandaşlar arasında gergin anlar yaşandı. Vekillerden birisinin HDP'nin tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın mahkemelerde yargılanıp ceza almadığı için suçsuz olduğunu savunması üzrien tansiyon yükseldi. Bir vatandaş tepkisini, "CHP iktidar olmak istiyorsa Demirtaş ve HDP'den uzak duracak" diyerek gösterdi.
CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçen ve Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Ardahan'ın Çıldır ilçesinde vatandaşlarla görüştü. Seçim startını verdiklerini belirten vekiller, vatandaşlardan destek istedi. O anlarda bir vatandaş, "Vekiller hepiniz rahatsınız. Orada birbirinizle dövüşeceğinize sorun insanlara derdiniz nedir diye." ifadelerini kullandı.
Demirtaş'ı savundu
Ziyaret esnasında vatandaşların eleştirileriyle yükselen tansiyon, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın adı geçince zirve yaptı. Vekillerden birisi, "Demirtaş, mahkemelerde yargılanıp ceza almadığı için suçsuzdur. Ceza aldığı an suçludur. Onun cezasını kanunlar, adalet önünde versin." dedi.
Bu sırada araya giren bir vatandaş, "CHP iktidar olmak istiyorsa HDP'den uzak duracak." şeklinde konuştu. Bu anları bazı vatandaşlar alkışlayarak karşıladı. CHP'li iki vekil ise bu sözlere tepki gösterdikten sonra kahvehaneden ayrıldı.