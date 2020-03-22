Gündem Areda, koronavirüs tedbirleri için sokağa çıkma yasağını halka sordu Anketten çarpıcı iki sonuç çıktı
İSTANBUL

Areda, koronavirüs tedbirleri için ‘sokağa çıkma yasağını’ halka sordu: Anket’ten çarpıcı iki sonuç çıktı

Araştırma şirketi Areda Survey’in ‘Korana Virüsü Algı Araştırması’ndan çarpıcı iki sonuç çıktı. Hükumetin aldığı tedbirler ve salgınla mücadele konusunda başarılı olduğunu ortaya koyan çalışmaya göre vatandaşların yüzde 51,9’u sokağa çıkma yasağı isterken yüzde 7,6’sı ise sıkı yönetim uygulamasını savundu. Araştırmayı değerlendiren Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın, bu sonuçların tedbirlerin artması için karar vericilerin elini rahatlattığını kaydetti. Akın, salgına karşın endişenin arttığını buna rağmen virüsün önlenebileceğini düşünenlerin oranının halen yüzde 77,9 olduğunu kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Kapıkule'de, koronavirüse karşı TIR sürücülerine yapılan denetimler.

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan önlemler artırılıyor. Son olarak 65 yaş üstü ve kronaik rahatsızlığı olanların sokağa çıkması yasaklandı. Türkiye’nin bugüne kadar aldığı tedbirler ve başka hangi tedbirlerin alınması gerektiğini vatandaşlara soran araştırma şirketi Areda Survey’in yayınladığı verilerde dikkat çeken sonuçlar çıktı.

Koranavirüs Algı Araştırması” başlıklı çalışması, hükümetin aldığı tedbirler ve salgınla mücadele konusunda başarılı olduğunu ortaya koydu. Ankete katılanlar, sürecin doğru yönetildiğini belirtti.

Araştırma şirketi Areda Survey’in sonuçları.

20-21 Mart tarihlerinde yapılan çalışmaya Türkiye genelinde her yaş grubundan 3 bin 754 kişi katıldı. Vatandaşlara, “Sizce koronavirüsle mücadelye ek olarak, ne gibi toplumsal ve idari önlemler alınabilir” sorusu yöneltildi.

İçişleri Bakanlığından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı

Sokağa çıkma yasağı ve sıkı yönetim isteği

  • Soruyu cevaplayan vatandaşların yüzde 51,9’u sokağa çıkma yasağı uygulanmalıdır, yüzde 37,7’si mevcut tedbirler sıkıca uygulanmaya devam edilmelidir, yüzde 7,6’sı sıkı yönetim uygulaması getirilmelidir, yüzde 2,8’i ise İngiltere gibi idari olarak zorlayıcı hiçbir tedbir alınmayıp virüse toplumsal bağışıklık kazanılması beklenmelidir dedi.

Tedbirlerin artması için karar vericilerin elini rahatlatan sonuç

Araştırmayı değerlendiren Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın, salgına karşın endişenin arttığını buna rağmen virüsün önlenebileceğini düşünenlerin oranının halen yüzde 77,9 olduğunu kaydetti. Alınan tedbirlerin desteklendiğini söyleyen Akın, bir önceki araştırmada hiçbir şey yapmıyorum diyenlerin oranının yüzde 22,4’ten yüzde 2’ye düştüğünü belirtti. Vatandaşların Sağlık Bakanlığının düzenli ve şeffaf bilgilendirme yaptığını düşündüğünü ifade eden Akın, sokağa çıkma yasağını savunanların yüzde 51,9 ve sıkı yönetim isteyenlerin oranının yüzde 7,6 çıkmasının tedbirlerin artması için karar vericilerin elini rahatlattığını kaydetti.

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