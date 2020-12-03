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İSTANBUL

Areda Survey'den kısıtlama anketi: Halk sokağa çıkma yasağını destekliyor

Areda Survey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı Kovid-19 tedbirlerine yönelik bakışı araştırdı. Hafta sonu tüm gün, hafta içi akşam 21.00 ile sabah 05.00 arası sokağa çıkma yasağı uygulanmasını halkın yüzde 60’ı doğru bulurken, cenaze ve düğünlere sadece 30 kişinin katılması kararı yüzde 80,7 oranıyla desteklendi.

Haber Merkezi İHA
Sokağa çıkma yasakları halk tarafından destekleniyor.
Sokağa çıkma yasakları halk tarafından destekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kovid-19’a yönelik tedbirleri açıkladı. Areda Survey tarafından yapılan anket sokağa çıkma yasaklarının halk tarafından desteklendiğini ortaya koydu.

“Kovid-19 ile Mücadele Kapsamında Alınan Yeni Tedbirlere Bakış” başlığını taşıyan araştırmaya 1100 kişi katıldı.

Areda Survey PBDP'si kullanılarak kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI ile gerçekleştirilen araştırma, 30 Kasım-1 Aralık tarihinde gerçekleştirildi.

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DOĞRU KARAR

Kışa girerken ülke çapında vaka sayılarının hızla yükselmesi devlet tarafından tedbirlerin artırılmasına neden oldu. Araştırmada “Hafta sonu tüm gün, hafta içi akşam 21.00 ile sabah 05.00 arası sokağa çıkma yasağının uygulanmasını doğru buluyor musunuz?” sorusuna “Evet doğru buluyorum” diyenlerin oranı yüzde 60 olurken, yüzde 40'lık bir kesim “Hayır yanlış buluyorum” cevabını verdi.

DÜĞÜN YASAKLARI DOĞRU BULUNUYOR

Bulaş riskinin arttığı cenaze ve düğün gibi toplanmaların da sorgulandığı araştırma kapsamında katılımcılara “Cenaze ve düğünlere sadece 30 kişinin katılmasını doğru buluyor musunuz?” sorusu soruldu. Buna “Evet doğru buluyorum” cevabını verenler yüzde 80,7 olurken, yanlış bulduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 19,3 seviyesinde gerçekleşti.

SALGIN ÖNLENEBİLR Mİ?

Son olarak bütün dünyada ve ülkemizde etkisini azaltmadan sürdüren Kovid-19 salgınının önlenip önlenebileceği konusundaki beklenti de araştırmada soruldu. “Sizce salgın önlenebilecek mi?” sorusuna, ‘evet' diyenlerin oranı yüzde 54,9 olurken, karamsar cevap verenlerin oranı yüzde 45,1 seviyesinde ‘hayır' oldu.

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“KOVİD-19 YAPAY BİR VİRÜS”

“Size göre Kovid-19 doğal bir virüs müdür?” sorusuna verilen cevaplar, Kovid-19'un Çin'in Vuhan şehrinde ilk ortaya çıktığı günden bu tarihe önemli oranda değişiklik gösterdi. Şubat ayında bu soruya “Evet doğal” diyenlerin oranı yüzde 68,6 iken, ekim ayında yüzde 23,9, Aralıkta ise yüzde 30,7 oldu. “Hayır laboratuvarda üretilmiş yapay bir virüstür” diyenlerin oranı ise şubat ayında yüzde 31,4 iken, ekim ayında yüzde 76,1'e yükseldi, aralıkta ise yüzde 69,3 oldu.

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