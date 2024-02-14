AREDA Survey'den son seçim anketi: İstanbul’u hangi aday kazanır? Kurum mu İmamoğlu mu? İşte dikkat çeken sonuç

ABD'de başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken ABD Başkanı Biden'a kötü bir haber daha geldi. Ülkede yapılan en son ankette seçmenlerin 5'te 4'ünden fazlası Joe Biden'ı bir dönem daha başkanlık yapamayacak kadar yaşlı olduğu yönünde görüş bildirdi.