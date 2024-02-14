AREDA Survey'den son seçim anketi: İstanbul’u hangi aday kazanır? Kurum mu İmamoğlu mu? İşte dikkat çeken sonuç

Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşmesi planlanan Türkiye yerel seçimlerinin yaklaşmasıyla beraber pek çok parti il ve ilçe adaylarını açıkladı.
Adaylar çalışmalarını hızlandırırken anket şirketleri de ilk tahminlerini açıklamaya başladı.
Areda Survey 0,2 farkla tahmin etmişti
Areda Survey 0,2 farkla tahmin etmişti
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2.Tur seçim sonuçlarını 0,2 farkla tahmin eden araştırma şirketi Areda Survey
, seçimlere gün sayarken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını Türk halkına sordu.
İşte İstanbul anketi
İşte İstanbul anketi
Türkiye genelinde 2 bin 24 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmaya göre, Türk halkının
yüzde 52’si
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını
Murat Kurum
’un kazanacağını düşünüyor.
İstanbul’un mevcut Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oranı ise yüzde 48’de kalıyor.
Araştırmanın Metodolojisi
- Türkiye genelinde 2.024 kişinin katıldığı ve 25 - 29 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.
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2 saat önce