|
Gündem

AREDA Survey'den son seçim anketi: İstanbul’u hangi aday kazanır? Kurum mu İmamoğlu mu? İşte dikkat çeken sonuç

31 Mart'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala partiler adaylık yarışında çalışmalarına hız verdi. Anket şirketleri de araştırmalarını yayınlamaya başladı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2.Tur seçim sonuçlarını 0,2 farkla tahmin eden araştırma şirketi Areda Survey, yeni araştırmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu özelinde hangi adayın kazanacağını Türk halkına sordu. Türkiye genelinde 2 bin 24 kişiyle yapılan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 52’si İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık yarışını Murat Kurum’un kazanacağını düşünüyor.

Seren Som
Seren Som
12:51 - 14/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:57 - 14/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum
Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşmesi planlanan Türkiye yerel seçimlerinin yaklaşmasıyla beraber pek çok parti il ve ilçe adaylarını açıkladı.

Adaylar çalışmalarını hızlandırırken anket şirketleri de ilk tahminlerini açıklamaya başladı.

Areda Survey 0,2 farkla tahmin etmişti

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2.Tur seçim sonuçlarını 0,2 farkla tahmin eden araştırma şirketi Areda Survey
, seçimlere gün sayarken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını Türk halkına sordu.

İşte İstanbul anketi

Türkiye genelinde 2 bin 24 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmaya göre, Türk halkının
yüzde 52’si
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını
Murat Kurum
’un kazanacağını düşünüyor.

İstanbul’un mevcut Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oranı ise yüzde 48’de kalıyor.

Araştırmanın Metodolojisi
  • Türkiye genelinde 2.024 kişinin katıldığı ve 25 - 29 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.


#İstanbul
#Murat Kurum
#Ekrem İmamoğlu
#Anket
#Araştırma
#Seçim
#Areda Survey
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Prim günü 3600-5400 olanlara erken emeklilik müjdesi geldi: Kısmi emeklilikte yaş şart çizelgesi...