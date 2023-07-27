Arıcıya hibe desteği dar gelirliye yaradı

Büyükşehir, kırsalda ikamet eden vatandaşların gelir ve refah düzeyinin iyileştirilmesi, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi ve tarım ürünlerine daha iyi değer kazandırılması amacıyla kadın ve genç çiftçilere yönelik, “Fikir Sizden, Destek Bizden” projesini hayata geçirdi. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce yürütülen proje doğrultusunda, aileden arıcı olarak yetişen ve tamamı kadınlardan oluşan Dr. Sumru Müstecaplıoğlu Halıdere Kadın Girişim Kooperatifi’ne yüzde 75 hibeli arılı kovan, fondan şeker, kovan altlığı, bal ısıtma ve dinlendirme kazanı gibi arıcılıkla gerekli tüm alet ekipman desteği verildi. Büyükşehir, yüzde 25’lik kısmı üreticilerden bal olarak tahsil edecek ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak.

Hasan Aydınlık Meral Deniz

BAL HASADI ŞENLİĞİ YAPILDI

Destekten yararlanan kadın bal üreticileri, ilk hasat sonrası Gölcük Halıdere’de şenlik düzenledi. Şenliğe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, Dr. Sumru Müstecaplıoğlu Halıdere Kadın Girişim Kooperatifi Başkanı Meral Deniz, Gölcük Ziraat Odası Başkanı Bekir Çanakçı, Kocaeli Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özgür Yılmaz, Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, bal üreticileri ve vatandaşlar katıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, burada yaptığı konuşmada, Başkan Büyükakın’ın ortaya koyduğu irade ve vizyonla özellikle kooperatiflere ve bir araya gelen kadın üreticilere her türlü desteği verdiklerini söyledi. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan kadınlara destek vermek amacıyla “Fikir Sizden, Destek Bizden” projesini hayata geçirdiklerini belirten Aydınlık, “Bölgenin arıcılığa uygun doğal bir yapısı var. İnsanları geçmişten beri bal üretimi yapıyor. Bunu yeniden canlandırmak, katma değerli hale getirmek için gerekli desteği veriyoruz” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR İLE ÇOK HIZLI YOL ALDIK

Kooperatif Başkanı Meral Deniz ise tarihi beş yüz sene öncesine dayanan Halıdere’de yakın zamana kadar kadınların, bağda bahçede tarlada sürekli üretimin içinde olduğunu söyledi. Kadınlar olarak ortak fikirde birleşerek kooperatif kurduklarını anlatan Deniz, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin proje desteğiyle çok hızlı bir şekilde yol aldık. Kadınlar olarak aracılığı hem genç nesillere aktaracağız. Bizlere destek veren Başkanımız Büyükakın’a teşekkür ediyoruz”

ifadelerini kullandı.

KONSER VE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER

Konuşmaların ardından, bal mumundan yapılan süs eşyaları sergisi gezildi, çocuklar için yüz boyama ve sıfır atık bilinci oluşturmak amacıyla çanta boyama etkinliği gerçekleştirildi. Davetlilere, dondurma ve yöresel zerde ikramı yapıldı.

Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülşen Erdal, Halıdere yöresine ait birbirinden güzel türküleri seslendirdiği mini konser verdi.







