Arınç’ın sözleri bizi üzdü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısında Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç ile yaptığı telefon görüşmesini anlattığı öğrenildi.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantıda Erdoğan’ın Bülent Arınç’a açıklamalarının doğru olmadığını ilettiğini belirterek, “Bülent Bey ile görüştüm. Sözlerimin onu üzdüğünü söyledi. Kendisine, sen bizi daha çok üzdün dedim. Yasin Börü ve Kürtlerin ellerinde kanı olan adamları başımıza çıkarıyorsunuz” dediği öğrenildi. Erdoğan’ın kurmaylarına Arınç’ın istifasının kendilerini üzdüğünü de söylediği belirtildi.

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