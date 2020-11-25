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POLİTİKA

Arınç’ın sözleri bizi üzdü

Arınç’ın sözleri bizi üzdü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısında Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç ile yaptığı telefon görüşmesini anlattığı öğrenildi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısında Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç ile yaptığı telefon görüşmesini anlattığı öğrenildi.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantıda Erdoğan’ın Bülent Arınç’a açıklamalarının doğru olmadığını ilettiğini belirterek, “Bülent Bey ile görüştüm. Sözlerimin onu üzdüğünü söyledi. Kendisine, sen bizi daha çok üzdün dedim. Yasin Börü ve Kürtlerin ellerinde kanı olan adamları başımıza çıkarıyorsunuz” dediği öğrenildi. Erdoğan’ın kurmaylarına Arınç’ın istifasının kendilerini üzdüğünü de söylediği belirtildi.

KÜRTLERLE PROBLEMİMİZ YOK

  • AK Parti’nin 22 ve 23’ncü dönem milletvekili Mehmet İhsan Arslan’ın kitabında yer alan “AK Parti’nin bir milliyetçi bagajı yoktu, elinde Kürt kanı yoktu” sözleri de MYK’da gündeme geldi. Bunun üzerine, Erdoğan’ın bu sözlerin çok ağır olduğunu söylediğini belirterek, “Bizim elimiz kanlı mı? Eli kanlı demek doğru değildir. Bizim Kürtlerle problemimiz yok” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Toplantıda Arslan’ın bu sözlerden dolayı oy birliğiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevkine karar verildi.
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