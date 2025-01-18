Arıtma tesisini İSKİ binası yaptılar

İBB’nin İstanbul’a içme suyu sağlayan Melen Suyu’nun arıtılması için yapımına başlanan tesisin inşaatını durdurduğu öğrenildi. Aynı havza üzerinde kurulması planlanan 5 adet ileri biyolojik atık su arıtma tesisinden biri olan Çilimli Atık Su Arıtma Tesisi ise İSKİ binasına dönüştürülmüş.

İSKİ’nin geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, idari ofis yapılan Çilimli Arıtma Tesisi’nin yerine yenisinin henüz yapılmadığı hatta ihalesinin bile açılmadığı ortaya çıktı. İSKİ 2022’de yüzde 25’inin tamamlandığını açıkladığı Cumayeri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi için dün ise büyük bir çelişkiye düşerek “ihale iptali” bilgisi paylaştı. Açıklamada “İnşaat için ihalelerin iptal edilip ihale süreci devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.