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Arıtma tesisini İSKİ binası yaptılar

Arıtma tesisini İSKİ binası yaptılar

Saliha Engin
04:0018/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İBB Başkanı İmamoğlu, Çilimli'deki atık su tesisini İSKİ binası haline getiren açılışı Kasım 2022'de yapmıştı.
İBB Başkanı İmamoğlu, Çilimli'deki atık su tesisini İSKİ binası haline getiren açılışı Kasım 2022'de yapmıştı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün gündeme getirdiği ‘İstanbul’un içme suyuna kanalizasyon karışıyor’ iddiası, vatandaşlarda panik yaratırken, atık su arıtma tesisleri tekrar gündeme geldi.

İBB’nin İstanbul’a içme suyu sağlayan Melen Suyu’nun arıtılması için yapımına başlanan tesisin inşaatını durdurduğu öğrenildi. Aynı havza üzerinde kurulması planlanan 5 adet ileri biyolojik atık su arıtma tesisinden biri olan Çilimli Atık Su Arıtma Tesisi ise İSKİ binasına dönüştürülmüş.

ARITMA TESİSİ İHALESİ İPTAL EDİLDİ

İSKİ’nin geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, idari ofis yapılan Çilimli Arıtma Tesisi’nin yerine yenisinin henüz yapılmadığı hatta ihalesinin bile açılmadığı ortaya çıktı. İSKİ 2022’de yüzde 25’inin tamamlandığını açıkladığı Cumayeri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi için dün ise büyük bir çelişkiye düşerek “ihale iptali” bilgisi paylaştı. Açıklamada “İnşaat için ihalelerin iptal edilip ihale süreci devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.




#İSKİ
#İBB
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#içme suyu

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